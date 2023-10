Syntyykö tänään uusi kaupunginhallitus? – Katso suora lähetys valtuuston kokouksesta kello 17

Ylöjärven kaupunginvaltuuston maanantain kokouksen listalla on jälleen kaupunginhallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen.

Uutta kaupunginhallitusta yritetään muodostaa heti kokouksen aluksi sen jälkeen, kun kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on todettu ja pöytäkirjantarkastajat valittu. Kuukausi sitten uusi kaupunginhallitus jäi valitsematta pitkän väännön jälkeen.

Valtuuston kokouksen asialista on muutoin melko lyhyt. Odotettavissa on, että keskustelua käydään ainakin valtuustoaloitteesta lasten kotihoidontuen kuntalisän maksamisesta. Listalla on myös valtuustoaloite, joka vastustaa Puskiaisten moottoritietä.

Linkki lähetykseen valtuuston kokouksesta päivittyy myöhemmin tähän uutiseen.