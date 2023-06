Ylöjärveläismiehet rakentavat huippuvarustellun synnytysbussin lahjaksi ukrainainaisille äidille ja vauvoille – Mobiilisairaalaan pääsee tutustumaan sunnuntaina

Ylöjärvellä on rakennettu alkuvuodesta saakka Scanian vanhaa linja-autoa, joka palvelee tulevaisuudessa synnyttäviä äitejä ja vauvoja Ukrainassa. Bussia esitellään yleisölle tulevana sunnuntaina 11.6. klo 15 Ylöjärven Kirkkopuistossa.

Mobile Hospital Mercy 1 -nimeä kantava synnytysbussi on varusteltu kuin mikä tahansa synnytysklinikka, ja sisältää kaiken, mitä synnytystilanteessa tarvitaan: leikkaussalin ja leikkauspöydän, synnytyspöydän, keskoskaapin ja lämpökaapin, vuoteet, ensikehdon vastasyntyneelle, ultran, lääkeannosteluautomatiikan, wc:n sekä henkilökunnan tilat ja varastotilaa.

Idean alkuun laittanut ja bussia rakentava ylöjärveläinen Leevi Ahopelto kertoo, että mobile hospitalit eli liikkuvat mobiilisairaalat ovat yleisiä esimerkiksi Intiassa ja Afrikassa, mutta Euroopassa niitä ei ole juuri tarvittu – ennen kuin Venäjä hyökkäsi ukrainaan.

– Venäjä on systemaattisesti pyrkinyt tuhoamaan Ukrainassa siviileille tärkeitä kohteita, kuten sairaaloita. Siksi tällaista kumipyörillä liikkuvaa mobiilisairaalaa tarvitaan, koska sen sijaintia voi muuttaa nopeastikin. Tämä on lahja ukrainalaisille, Ahopelto selostaa.

Bussin ansiosta synnytyksen voi siis hoitaa vaikkapa ojan pielessä tai keskellä peltoa.

– Bussissa on oma agrikaatti, joka tuottaa virran. Auton voi kytkeä myös verkkoon.

Synnytysbussin lisäksi Ylöjärvellä rakennetaan myöhemmin myös Mobile Hospital Mercy 2 -bussi, joka matkaa niin ikään Ukrainaan. Kyseinen mobiiliyksikkö toimii hammasklinikkana ja mahdollistaa kahden hammaslääkärin samanaikaisen työskentelyn.

– On tulossa myös ambulanssibussi, Ahopelto paljastaa.

Bussi valmistuu talkoilla ja lahjoitusten turvin

Ahopelto kertoo, että vastaavantyyppisiä mobiilisairaaloita valmistetaan Yhdysvalloissa, jossa bussin hinta on jopa yli miljoona euroa. Miten sitten on mahdollista, että tällainen bussi valmistuu pikavauhtia Ylöjärvellä?

Ahopelto muotoilee asian näin:

– Valtakunnallinen radio kysyi minulta, että kuka tästä on vastuussa. Vastasin sinnekin, että Jeesus tästä asiasta sähkötti ja sitä kautta sain vision, että tällainen bussi tarvitaan Ukrainaan.

Ahopelto sanoo, että bussin kustannuksiin on osallistunut sekä yhdistyksiä, seurakuntia että yksityishenkilöitä. Esimerkiksi Ylöjärven helluntaiseurakunta on osallistunut projektiin 6 000 euron lahjoituksella.

Projektissa päävastuussa on kolme kristillistä toimijaa, E-Compass ry, jonka toiminnanjohtaja Ahopelto on, sekä sairaalatarvikkeita toimittava Hämeen Mokia ry ja Samaria rf, joka on toiminut Ukrainassa apuna koko sodan ajan.

– Pienellä porukalla ja talkootyötä ollaan tätä tehty. Olemme ammattimiehiä, joilla on luovuutta. Verkostostamme löytyy lisäksi iso määrä ammattilaisia, joita olemme saaneet hyödyntää bussin rakentamisessa, Ahopelto kiittelee.

Sunnuntaina bussia esitellään Kirkkopuistossa

Mobile Hospital Mercy 1 -bussin matka kohti Ukrainan Kiovaa käynnistyy kesällä. Sitä ennen uniikkia bussiprojektia esitellään kotimaassa.

Ensimmäinen esittely, jossa yleisökin pääsee tutustumaan ylöjärveläismiesten rakentamaan mobiilisairaalaan, järjestetään tulevana sunnuntaina 11. kesäkuuta klo 15 Ylöjärven kirkkopuistossa. Kulku paikalle onnistuu Asemantie 2:n kautta.

Tilaisuudessa on tarjolla myös livemusiikkia.

– Mukana on Ukrainasta paenneen 25 nuoren kuoro, joka laulaa yleisölle. Tapahtumassa on siis myös iloinen musiikillinen hetki.