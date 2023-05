Kaupunginvaltuustossa nähdään uusi valtuustoryhmä – Katso tästä suora lähetys kokouksesta kello 17 alkaen

Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään kaupungintalon valtuustosaliin kokoustamaan kello 17. Valtuuston voimasuhteet muuttuvat verrattuna edelliseen kokoukseen.

Perussuomalaisten valtuustoryhmästä eroaa neljä valtuutettua, jotka perustavat oman valtuustoryhmän nimeltään Suomen Kataja. Tämä tarkoittaa sitä, että valtuuston suurin ryhmä on jatkossa kokoomuksella, jolla on 12 kaupunginvaltuutettua. Toiseksi suurin ryhmä on SDP:llä, jolla on 10 valtuutettua. Perussuomalaisilla on jatkossa 9 valtuutettua.

Valtuuston pöydällä on maanantaina muun muassa Tampereen Raitiotie Oy:n osakassopimuksen ja uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen sekä Vuorentaustan alueen asemakaavojen muutoksen ja laajennuksen hyväksyminen. Kokouksen esityslistalla on myös viisi valtuustoaloitetta.

Suoraa lähetystä valtuustosalista voi seurata tästä uutisesta kello 17 alkaen.