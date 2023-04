Milloin Nysse-lipulla kannattaa matkustaa junalla – tiesitkö tämän lähiliikenteestä

Säännöllisesti työmatkaliikenteessä junaa ja Nysseä hyödyntävät tuntevat kaikki lipunoston metkut. Satunnaiset junan tai paikallisbussin, miksei raitiovaununkin käyttäjät ehkä eivät jokaista sääntöä tunne. Yksi hyödyllinen keino on tiedostaa, milloin lähijunaan kannattaa ostaa junalippu vai matkustaisiko sittenkin Nysse-lipulla.

Pääsääntö on yksinkertainen. Nysse-lipulla kannattaa matkustaa paikallisbussilla, junalipulla junassa. Puhelimen sovelluksia käyttävän kannattaa siten ladata sekä Nysse- että VR-sovellus, jotta saa hankittua kulloinkin edullisimman lipun.

Mikäli juna osuu kulkureitille, on se nopein tapa päästä Tampereelle. Bussit taas kulkevat monipuolisempia reittejä. Jos junaseisakkeelle pääsee helposti, edullisin tapa on ostaa junalippu. Junalippujen hinnat tosin vaihtelevat junatyypin ja ostoajan mukaan, ennen lipun ostoa kannattaa verrata kulloinkin, kumpi tulee edullisemmaksi.

Paikallisjunan ja nopeampien junien liput ovat eri hintaisia. Paikallisjuniin ei tarvitse ostaa paikkalippua, IC- ja Pendolino-juniin se tulee lipunhintaan automaattisesti. Esimerkiksi Lempäälä–Tampere välillä R-junalla matka taittuu 2,10 eurolla, kun Pendolino- ja IC-junissa hinta nousee jo 4,20 euroon samana päivänä ostettuna. Seuraavalle viikolle IC-junaankin saa lipun 2,70 euron hintaan.

Ylöjärveltä, Orivedeltä ja Lempäälästä junalla voi matkustaa myös Nysse-lipulla. Lempäälästä Tampereelle Nyssen kertalippu maksaa 4,50, eli se on huomattavasti kalliimpi kuin edullinen R-juna. Lippu voi silti joissakin tapauksissa kannattaa. Mikäli rautatieasemalle päästäkseen tarvitsee Nysse-kyytiä, ei junalippua välttämättä kannata ostaa erikseen. Esimerkiksi Lempäälässä (BC) Nyssellä liikennöinti kertalipulla maksaa 2,70 euroa ja kun siihen lisää vähintään R-junalipun hinnan 2,10, on hinta yhteensä jo 4,80, IC- tai Pendolino-junissa ero on vielä suurempi.

Ostamalla Nysse-lipun Tampereelle asti sillä voi ajella bussilla rautatieasemalle ja jatkaa vaihtoyhteydellä junalla Tampereelle.

Nysse-lipulla tai sovelluksella junamatkustamiseen liittyy muutamia kysymyksiä, joita kysellään tämän tästä. Nyssen asiakaspalvelusuunnittelija Maiju Lieskivi vastasi yleisiin kysymyksiin.

Olen matkustanut Nyssellä ja käytän Nysse-sovellusta. Mikäli sovellus näyttää vaihtoehtoiseksi kulkuneuvoksi junan, saanko matkustaa Nysse-lipulla junassa?

– Nyssen mobiililippu kelpaa junamatkalle, jos matkustat Nyssen vyöhykkeillä. Valitse tällöin mobiililipulle matkaasi sopivat vyöhykkeet. Esimerkiksi Lempäälä sijaitsee vyöhykkeellä C ja Tampere vyöhykkeellä A, tälle välille tarvitset vyöhykkeet A, B ja C.

Miten Nysse-lippu leimataan junassa?

– Nyssen lippulaite löytyy asemalaiturilta, eli mobiililippu tai matkakortti on vahvistettava jo ennen junaan nousemista. Lisäksi suurten tapahtumien, kuten jääkiekko-otteluiden lippuihin voi sisältyä Nyssen matkustusoikeus. Tapahtumaliput vahvistetaan samaan tapaan asemalaiturilla. Junamatkalle ei voi ostaa Nyssen lippua lähimaksulla.

Jos unohdan kirjata lipun aseman automaatilla, voiko konduktööri leimata sen junassa?

– Ei voi. VR tekee junissa lipputarkastuksia, joten lippu kannattaa muistaa vahvistaa asemalaiturilla.

Entä jos leimauslaite on rikki, kuten ilkivaltaisesti on viime aikoina käynyt. Voinko nousta junaan, jos leimausmahdollisuutta ei ollut?

– Asemalaitureilla on aina vähintään kaksi lippulaitetta. Ilkivalta on harvinaista, mutta esimerkiksi talvikunnossapidon yhteydessä on sattunut vahinkoja. Lippulaitteet pyritään korjaamaan aina kiireellisesti. Matkalla tulee aina olla vahvistettu lippu. Jos vahvistusmahdollisuutta ei ole ollut, huomautus VR:n mahdollisesti määräämästä valvontamaksusta käsitellään tapauskohtaisesti.

Nysse-lippu on voimassa 90 minuuttia. Riittääkö että ehdin Nysseen tai junaan tuon ajan kuluessa vai pitääkö lippu olla voimassa matkan loppuun asti?

– Riittää, että lippu on voimassa matkan alkaessa. Lipputarkastaja pystyy tarkistamaan, että lippu on vahvistettu sen voimassaoloaikana.