Nuoria Somettaa -tapahtuma saanut paljon tukijoita

Historian neljäs Nuoria Somettaa -tapahtuma on kenties suurempi ja komeampi kuin koskaan. Tästä kiitos kuuluu myös tukijoille.

Ylöjärven Uutisten tapahtumakoordinaattori Hanna-Mari Kujala on ohjannut Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan nuoria tapahtuman järjestämisessä jo loppusyksystä lähtien.

Nuoret ovat ahkeroineet tapahtuman parissa eri tiimeissä, joilla kaikilla on oma vastuualueensa. Tapahtuman järjestelyt alkavat olla loppusuoralla ja ensi viikolla luvassa on vielä viimeinen rutistus ennen h-hetkeä. Ensi torstaina Koulutuskeskus Valossa sitten lopulta tärähtää ja kaikki tehty työ saa kruununsa.

Tapahtumaa ovat tukemassa monet paikalliset yritykset. Ylöjärven Uutisten päätoimittaja Ville Mäkinen on erityisen tyytyväinen siitä, että yritykset ovat lähteneet tukemaan nuoria heidän ponnisteluissaan. Yritykset mahdollistavat tapahtumaan ne esiintyjät, joita nuoret ovat toivoneet.

– Yritysten mukana olo kertoo omalta osaltaan kaunista kieltä siitä, miten ylöjärveläinen yrittäjäyhteisö toimii. Kun tuen kohde on hyvä ja merkityksellinen, yritykset lähtevät kyllä mukaan, Mäkinen sanoo.

Hän muistuttaa, että Nuoria Somettaa on poikkeuksellinen tapahtuma Ylöjärvellä siinä mielessä, että nuoret rakentavat sen käytännössä itselleen.

– Me olemme sitten mahdollistamassa, auttamassa ja ohjaamassa, Mäkinen toteaa.

Idea Nuoria Somettaa -tapahtumasta syntyi loppuvuodesta 2017, kun päätoimittaja Ville Mäkinen ja tapahtumakoordinaattori Hanna-Mari Kujala halusivat järjestää nuorille uudenlaisen tapahtuman, jossa huomioon otetaan on myös mediakasvatus. Ensimmäinen Nuoria Somettaa -tapahtuma järjestettiin vuoden 2018 huhtikuussa.

Tänä keväänä Nuoria Somettaa tapahtuman järjestävät Ylöjärven Uutiset, Ylöjärven lukion yrittäjyyslinja ja Ylöjärven kaupunki.

Tapahtumaa ovat tukemassa Leppäkoski Group, Kivilähde – Kaavin Kivi, Dynaset, Kalustetalo Juurikivi, J Sport, CAP-autokoulu, LB Bros, Sinetti Säästöpankki ja Modulight. Lisäksi tuotetukea antavat Subway, Tavaratalo Hurrikaani, Musti ja Mirri, Terveyskauppa Misteli sekä Villen Kauppa.