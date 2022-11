Paikallislehden Antti-patsas myönnettiin tänä vuonna kirjailija, kolumnisti ja hevostalliyrittäjä Veera Ahlgrénille. Ylöjärven Uutiset ojensi palkinnon Ahlgrénille pian vuosikymmenen jatkuneen yhteistyön ja Ylöjärven tunnetuksi tekemisen kunniaksi.

Ahlgrén tunnetaan paitsi oivallisena sanataiturina myös ahkerana yrittäjänä. Hän on tehnyt työuransa kokonaisuudessaan hevosten parissa. Ahlgrén pyörittää hevostalliaan Ylöjärven Karhella.

Ahlgrén on julkaissut kolme romaania, joista ensimmäinen Avioliittosimulaattori, alkoi elää vielä toista elämää kesäteatterinäyttämöillä. Tänä vuonna ilmestynyt tuorein romaani Kottikärrykaruselli sijoittuu kirjoittajalle hyvin tuttuun ympäristöön, hevosmaailmaan. Teos ei ole kuitenkaan elämäkerrallinen.

Palkittavan kirjoitustyyli on hyvin tunnistettava. Tyyli on oivaltava, välillä jopa piikittelevät mutta samalla varsin riemukas. Tästä sanataituruudesta on saatu nauttia paikallislehden sivuilla jo vuosia, kun Ylöjärven Uutiset on julkaissut palkittavan kolumneja jo noin 160 kappaletta.

Paikallislehdistö viettää vuosittain Antin päivän juhlaa ja muistaa näin ensimmäisen suomenkielisen lehden, Suomenkielisten Tietosanomien kustantajan ja toimittajan, kirkkoherra Antti Lizeliuksen elämäntyötä. Tämän kunniaksi paikallislehdet ympäri Suomen jakavat Uutismedian liiton paikallislehtijaoston, Paikallislehtien Päätoimittajayhdistyksen ja Suomen Paikallismediat Oy:n Antti-patsaan.

Paikallisen Antti-patsaan paikallislehti voi myöntää yksityisille henkilöille tai yhteisöille tunnustukseksi paikallislehdistön hyväksi tehdystä erityisen merkittävästä toiminnasta, tuesta tai pitkäaikaisesta yhteistyöstä.