Luka Sammalisto varmisti Suomen mestaruuden – Edellisen kerran kartingin SM-kulta tuli Ylöjärvelle lähes 30 vuotta sitten

Kartingin SM-sarjakausi päättyi menneenä viikonloppuna Vantaa Circuitilla, missä kisattiin kauden kaksi viimeistä osakilpailua. 14-vuotias ylöjärveläinen Luka Sammalisto varmisti Suomen mestaruuden jo perjantaina käydyssä kilpailussa.

Lähtöasetelma Vantaalle tultaessa oli se, että mikäli jo perjantain kilpailussa sarjakärkenä oleva – ensimmäistä kauttaan OK-luokassa ajanut – Sammalisto saa kerrytettyä pistepottiaan 15 pisteellä, niin SM-kulta matkaa Ylöjärvelle.

Perjantai lähti käyntiin täysin käsikirjoituksen mukaan ja Sammalisto vei suvereenisti nimiinsä niin aika-ajot kuin molemmat alkuerät ja paalupaikka päivän finaaliin oli Sammaliston. Luka piti kovimmat kilpakumppanit ja mestaruuttaan uhkaavat kuljettajat takanaan myös finaalissa ja ylitti ruutulipun ensimmäisenä ennen sarjakolmosta Eemeli Koivistoa.

Viimeisen kierroksen peittelystä Sammalistolle napsahti kuitenkin kyseenalainen kolmen sekunnin ajotaparangaistus ja finaalin voitto vaihtui kakkossijaan. Päivästä kerätyt 23 pistettä riittivät kuitenkin Sammalistolle Suomen mestaruuden sinetöimiseen jo perjantaina, ja kartingin kuninkuusluokan SM-kulta matkasi lähes kolmenkymmenen tauon jälkeen Ylöjärvelle. Viimeisin ylöjärveläinen kartingin suomenmestari on Sami Lahokoski, joka voitti urallaan kahdesti SM-kultaa vuosina 1989 ja 1995.

– Tuntuu tosi hyvältä, koska Suomen mestaruus oli ainoa tavoite SM-sarjakaudesta. Pistetilaston johdossa olen ollut koko kauden ensimmäisestä kilpailusta lähtien, joten pettymys olisi ollut valtava, mikä SM-kulta olisi jäänyt saavuttamatta. On kauteen mahtunut myös haasteellisia hetkiä ja välillä on ollut teknisiä murheitakin, mutta se kaikki kuuluu tähän lajiin, Sammalisto kommentoi ja jatkoi:

– Sarja on kaikille kokonaisuus. Vahvasti olen luottanut omaan tekemiseen ja siihen, että mestaruus otetaan. Vantaalla osui kaikki kohdilleen ja tekeminen oli sarjakauden parasta.

Sammalisto antoi paljon kiitosta tukijoilleen.

– Vaikka mä yksin ajan radalla, niin tämä on aina tiimityötä. Roope Markkanen on ollut mulla Suomen kisoissa mekaanikkona jo vuosia ja ulkomaan kisoissa ajovalmentajana. Meidän keskinäinen yhteistyömme on saumatonta sekä arvostavaa. Tärkeä osatekijä onnistumisissa, kehittymisessä ja menestyksessä. Roopelle kuuluu isoin kiitos sekä tietysti perheelle.

– Mun taustajoukoissa on myös mittava määrä sitoutuneita tukijoita ja tekijöitä, jotka mahdollistavat kilpailemisen niin kotimaassa kuin ulkomailla. Ilman heitä kilpaileminen ei tällä tasolla olisi mahdollista, etenkään kansainvälisillä areenoilla. Sen verran taloudellisia resursseja karting vaatii.

Vantaalla Sammaliston tiimillä oli kutsuvieraita katsomollinen.

– Oli mahtavaa tarjota heille tämä ”Team Sammaliston” yhteinen voitto – parempaa kiitosta kumppaneille en edes voisi kuvitella. Tunnelma VIP-katsomossa oli upea koko päivän ja Suomen mestaruuden varmistaminen kruunasi niin päivän kuin koko kauden, Sammalisto hehkutti ja jatkoi:

– Muutama viikko fiilistellään tätä mestaruutta, käydään koulua, vietetään aikaa ystävien kanssa ennen kuin lähdetään Italiaan testeihin.

15.–18. syyskuuta kisataan taas jo Sarnossa, missä järjestetään MM-kilpailut.

– TOP3-sijoitusta lähdetään metsästämään, se on päivänselvä juttu, summaa tuore kartingin Suomen mestari.

TUIJA SYRJÄ