Kirsi Kunnas otti rohkeasti kantaa tärkeisiin asioihin – Vapaa-aikajohtaja Minna Vallin muistaa lämpimästi edesmennyttä kulttuurivaikuttajaa

Kirsi Kunnaksen merkitys Ylöjärvelle on ollut mittava. Hän oli erityisesti kotiseudun ja juurevuuden puolustaja.

– Jos mietin, että mitä Kirsi Kunnas on nimenomaan Ylöjärvelle tarkoittanut, niin hän on ollut vanhojen talojen puolustaja, ympäristön puolestapuhuja, lähiympäristön ja lapsen elinympäristön puolustaja. Nämä ovat ehdottoman isoja asioita ja suuria arvoja, sanoo Ylöjärven kaupungin vapaa-aikajohtaja Minna Vallin.

Muun muassa Räikän talo suojeltiin vapaan kansanryhmän ansiosta, jossa Kunnas aktiivisesti vaikutti.

Vallin muistaa miten Alamökki-veistoksen julkistamistilaisuudessa hän istui Kirsi Kunnaksen kanssa seuraamassa tilaisuutta. Hetki on piirtynyt hänen mieleensä unohtumattomana: kauniina kesäiltana tuhansia ihmisiä oli seuraamassa Eppu Normaalin patsaan julkistamista ja bändin yllätyskeikkaa perusturvakeskuksen katolla. Vanhan Räikän remontti oli samaan aikaan valmistumassa aukion toisella laidalla. Urho Riihikoski oli aiemmin ehdottanut niin Kunnakselle kuin kaupungille, että Vanhaan Räikkään nimettäisiin tämän nimeä kantava huone. Vallin halusi varmistaa tämän Kunnakselta.

– Hän sanoi: ”Minä olen kovin otettu tästä kunniasta – ilman muuta”.

Vallin ihailee Kunnaksen ja hänen aikalaistensa rohkeutta puolustaa näkemyksiään sekä halua suojella ja säilyttää vanhoja rakennuksia hävittämiseltä ja unohdukselta.

– Se on ollut minulle hyvin tärkeää, ja kaupungin täytyy ymmärtää, että sieltä (Vanhasta Räikästä) löytyy sen kulttuurielämän kannalta tärkeitä arvoja. Tiitiäisen satumetsä on samaa ajattelua, hän sanoo.

– Minulle ja varmasti myös kaupungille on ollut iso asia, että Vanhaan Räikkään tuli Kirsi Kunnaksen kammari. Lisäksi löytyi Aino Mattila -säätiö vuokranantajaksi, joka tarjoaa työhuonetta kirjailijoille. Kunnaksen perintö elää siinä vahvasti.

Rohkaisija ja huolehtija

Kunnaksen jättämä perintö niin ylöjärveläisille kuin koko Suomen kulttuurille on laaja. Hänen teoksiaan on luettu niin kodeissa, päiväkodeissa kuin kouluissa ympäri Suomen. Vallin sanoo, että yksi Kunnaksen tärkeä viesti oli lasten oikeuksien puolustaminen – se, että lapselle annetaan aikaa olla lapsi. Lapsella myös oikeus läheisyyteen, kun hänelle luetaan.

– Ne ovat valtavan isoja arvoja, joista kaupunkien pitäisi olla hyvin tarkkoja ja huolehtia, että se perintö säilyy.

Kunnas myös rohkaisi ja kannusti ihmisiä tekemään, kokeilemaan ja huolehtimaan toisistaan.

– Minulle tulee Kirsi Kunnaksesta aina mieleen, että kaikista tulee pitää huolta. Pidetään huolta ihmisistä ja rakennuksista. Ei riitä, että ainoastaan korjataan ja rakennetaan, vaan pitää myös pitää huolta, että se pysyy hyvänä.

Vallin muistuttaa myös, että Kunnaksen hengessä meidän tulee huolehtia myös suomen kielestä.

– Meidän tulee pitää suomen kielestä hyvää huolta: käyttää sitä, kirjoittaa sitä. Meiltä pitää löytyä aikaa lukea toisillemme, myös vanhuksille.

Näiden kaikkien lisäksi Ylöjärvi ja koko Suomi ovat saaneet paljon myös Kirsi Kunnaksen ja Jaakko Syrjän lasten, Martti ja Mikko Syrjän, kautta.

Henkinen ruisleipä

Neljän lapsen äitinä Vallin pohtii myös Kunnaksen teoksien merkitystä ylisukupolvisina perinteinä ja lapsuudenkodin edustajina. Hän kuvittelee mielessään hetken, kun lapsi muuttaa kotoa maailmalle ja vanhemmalle iskee paniikinomainen ajatus siitä, mitä hänelle sanoisi tai mitä hänelle antaisi vielä mukaan. Silloin voi hakea kirjahyllystä kirjan, jota on yhteisinä hetkinä lähekkäin luettu. Kunnaksen teokset toimivat siteenä lapsen ja vanhemman välillä ja tuovat esiin muistot yhteisistä hetkistä. Ne luovat yhteyden silloin, kun omat sanat eivät riitä.

– Ne edustavat sitä hetkeä, kun lapsi on ollut pieni ja hänelle on luettu. Ne edustavat muistoja ja fyysistä läheisyyttä.

– Voisin ajatella, että joku antaa ruisleivän mukaan. Kirja on yhdenlainen ruisleipä – henkinen ruisleipä.