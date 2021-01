Luhalahtelaiset monialayrittäjät Anna ja Timo Saraketo ovat omistautuneet luomu- ja lähiruoan tarjontaan. Heidän toimintansa alkoi kotitilan pelloilla viljellyn kauran jalostamisesta hiutaleiksi, joista on tullut parissa kymmenessä vuodessa käsite. Pariskunta pyörittää Organic Health -nimellä yritystä, joka on Lempäälässä toimiva maahantuoja ja luomuruokatukku. Yritys haluaa olla myös pienien kotimaisten lähiruokatuottajien kumppani tarjoten niille väylän vähittäiskauppoihin. Sarakedot ovat myös pelastaneet perinteikkään Punnitse & Säästä -brändin, jolle he povaavat renessanssia, kun koronapandemia alkaa hellittää.

Hitaasti mutta varmasti. Anna ja Timo Saraketo tunnistavat myönteisiä signaaleja, joiden mukaan suomalaisetkin alkavat kasvavissa määrin käyttää niin luomutuotteita kuin lähiruokia. Suomessa luomun markkinaosuus on noin viisi prosenttia vähittäiskaupasta, kun vastaava luku on länsinaapurissamme Ruotsissa noin yhdeksän prosenttia ja pohjoismaisessa perheessämme Tanskassa peräti runsaat 13 prosenttia.

– Varmaa on, että me suomalaiset seuraamme ruotsalaisten ja tanskalaisten viitoittamaa tietä lisäten luomutuotteiden käyttöä, Sarakedot vakuuttavat.

He huomauttavat, etteivät luomutuotteet ole meillä enää vain erikoiskauppojen valikoimaa, joihin ne kuuluivat vielä vuosikymmen taaksepäin. Ihmisten terveystiedon yleistyminen on ollut hyvä konsultti.

Pariskunta kuvaa leikkisästi luomutilansa olevan perämetsässä Luhalahdessa. Maaseudulla asuminen on elämäntapana Sarakedoille päivänselvä. He odottavat, että haja-asutusalueet saavat vielä oman osansa kaupunkilaisista, jotka koronapandemian herättäminä etsivät kaupunkeja väljempiä ja turvallisempia reviireitä.

Sarakedot viljelevät luomukauraa, jonka he jauhattavat hiutaleiksi Ylöjärven Myllyssä.

– Oman kylän pelloilta on kaurahiutaleidemme markkinointislogan. Niin peltopinta-alamme kuin hiutaletuotantomme määrä ovat rajalliset. Olemme sinut näiden reunaehtojen kanssa. Myymme tuotetta omassa Vanhassa Kyläpuodissamme, he kertovat.

Vuodelta 1906 peräisin olevasta vanhasta Niemen kaupasta on tullut Sarakedoille tärkeä koelaboratorio, jossa he voivat testata uusia tuotteita. Asiakkaat ovat kiitollisia antamaan palautetta.

Väylänä pientuottajille

Anna ja Timo Saraketo tietävät, että maakuntien Suomessa on varsin paljon viljelijöitä, tuottajia sekä valmistajia, joilla on korkeatasoisia luomutuotteita sekä aitoa lähiruokaa.

– Monen toimijan voimavarat riittävät pääasiaan eli viljelemiseen ja valmistamiseen, mutta heillä ei ole resursseja markkinoinnin eikä logistiikkaan järjestämiseen. Me haluamme rakentaa perheyhtiömme Organic Health -luomuruokatukun sisälle väylän, jonka avulla eri puolilla maatamme toimivat tuottajat ja valmistajat saavat tuotteensa kuluttajien käsien ulottuville, he kertovat.

Saraketojen mukaan jo koronavuosi on todistanut, että suuri osa suomalaisistakin on valmiita tarkistamaan ostos- ja kulutuskäyttäytymistään ruokakaupassa.

– Korkeatasoiseen ruokaan satsaaminen on trendi, mutta se on myös iso kansanliike ja lähitulevaisuuden elämäntapa, he kuvailevat.

Sarakedot sanovat, että ihmiset kiinnittävät ruokavalinnoissaan huomiota myös vastuullisuuteen. Se koskettaa niin ympäristöasioita kuin työntekijäkysymyksiäkin.

– Kansanomaisesti todettuna ihmiset eivät anna pissittää itseään silmään. Vastuullisuus ja läpinäkyvyys ovat rehellisyyttä, he toteavat.

Saraketojen mukaan pienetkin suomalaiset luomu- ja lähiruokatuottajat saavat elantonsa, kun he tekevät intohimoisesti töitään.

– Kaikkea ruokaa koskettaa sääntö, että niissä on oltava raaka-aineiden aidot maut sekä tuoksut. Silloin ne ovat herkullisia ja synnyttävät makuelämyksiä, he kiteyttävät.

Sarakedot nostavat esimerkiksi Pirkanmaalla Sastamalassa olevan Impolan Kasvitilan, joka tuottaa voimakasaromista ja terveellistä Camelina-öljyä Camelinasta.

– Korpilahtelainen Järki Särki on mainio tarina käsityönä valmistettavista särkisäilykkeistä. Ne nostavat arvoonsa järviemme yleiset särkikalat, joita perinteisesti on pidetty roskakaloin, he jatkavat.

Sarakedot kysyvät, oletko jo harrastanut ketoilua. Vekkuli sana johdattaa aikamme valtaisaan terveysbuumiin eli ketoiluun. Ketomo-niminen uranuurtaja toimii Oulussa.

Maahantuonti ja tukku

Viime vuoden kevätpuolella Anna ja Timo Saraketo harppasivat heille uuteen maailmaan ostamalla luomumaahantuojan ja luomuruokatukun eli Organic Health Oy:n liiketoiminnan. Se tuo maahan suolaa, sokereita, pähkinöitä, kuivattuja hedelmiä, mausteita sekä teetä.

Asiakkaina on muun muassa kahviloita, ekokauppoja, ravintoloita, hotelleja, lähikauppoja, automarketteja, laitoskeittiöitä ja teollisia valmistajia. Sarakedot sanovat, että yrityksen ytimen muodostavat vahvat ammattilaiset, jotka tunnistavat korkeatasoiset tuotteet ja löytävät oikeat kanavat niiden lähteille.

– Me ihmiset emme todellakaan ole tuohisuita. Jos tarjoamme henkilölle esimerkiksi eri laatuisia pähkinöitä, hän oitis tunnistaisi erot niiden mauissa.. Makuaisti on pettämätön ja sitä pystyy aina kehittämään, he muistuttavat.

Sarakedot pitävät kunnia-asianaan, että tuotteiden arvoketju on kristallinkirkas.

– Tämä tarkoittaa sitä, että tuotteiden on oltava juuri niitä, joita niiden sanotaan olevan. Tarinoiden on oltava totuudenmukaisia. Kestävät arvot edellyttävät lisäksi sitä, että vaikkapa tee on lähtöisin hyvissä olosuhteissa tuotetuilta alueilta, he tarkentavat.

Organic Health’in yhteistyökumppanina on English Tea Shop, joka on maineikas perheyritys Isossa Britanniassa. Sarakedot sanovat, että heidän yrityksensä on koko ajan valppaana löytämään maailmalta mielenkiintoisia tuotteita. Maailman suurimmat luomumessut, jotka järjestetään vuosittain Nürnbergissä, odottavat Saraketojen osallistumista.

– Tarkoituksemme oli osallistua niille tänä vuonna, mutta ne peruuntuivat koronapandemian johdosta.

Silakkafileitä a’la Timo

Sarakedon perheen jouluun ovat perinteisesti kuuluneet Timon äidin valmistamat silakkafileet. Menneenä jouluna Timo halusi yllättää ruokailijat.

– Marinoin silakkafileet muscovadosokerilla, etikalla sekä ripauksella Himalajan suolaa. Maku oli hurmaava ja suurenmoinen, Timo Saraketo hehkuttaa.

”Pelastimme brändin”

Punnitse & Säästä on vahva brändi, jonka liki kaikki suomalaiset tuntevat. Anna ja Timo Saraketo halusivat pelastaa tuotemerkin, johon liittyy huippuhieno suomalainen yritysonnistuminen konseptin luomisessa.

– Toiminta-ajatus ja konsepti ovat toimivat. Siksi ostimme kaksi jäljellä ollutta myymälää. Ne toimivat Tampereella ja Hämeenlinnassa. Tavoitteemme on, että elämänpiirin normalisoituessa etsimme uusia liikepaikkoja. Luotamme siihen, että liikeidea kantaa, he sanovat.

Sarakedot uskovat lisäksi siihen, että Punnitse & Säästä pelittää verkkokauppana.