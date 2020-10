Vapaa-aikalautakunta päätti viime viikon kokouksessaan, että Ylöjärvelle perustetaan kulttuuriparlamentti.

Kulttuuriparlamenttiin haku on nyt käynnissä ja siihen voivat hakea kulttuurialaa edustavat yrittäjät ja järjestöt.

Kulttuuriparlamenttiin valitaan yhdeksän jäsentä: neljä heistä edustaa kulttuurijärjestöjä, joiden lisäksi mukaan valitaan yksi yritysedustaja ja yksi ammattitaiteilija. Liksäksi jäsenistä yksi valitaan edustamaan sote-puolen järjestöä, joka toimii kulttuurihyvinvoinnin parissa. Myös vapaa-aikalautakunnasta valitaan seuraparlamenttiin kaksi edustajaa.

Haluatko mukaan kulttuuriparlamenttiin? Jäsenehdotuksia voi lähettää vapaamuotoisella hakemuksella perusteluineen vapaa-aikajohtaja Minna Vallinille sähköpostitse etunimi.sukunimi@ylojarvi.fi 30.10.2020 saakka. Mainitse mitä taiteenalaa, järjestöä ja/tai yritystä edustat. Jäsenet kulttuuriparlamenttiin valitaan vapaa-aikalautakunnan kokouksessa 1.12.2020.

Mikä on kulttuuriparlamentti?

Kulttuuriparlamentti on asiantuntijaelin, jolla ei ole varsinaista päätäntävaltaa. Sen on tarkoitus on tehdä kannanottoja ja toimenpide-ehdotuksia sekä vahvistaa kulttuurin asemaa Ylöjärvellä. Kulttuuriparlamentilla vahvistetaan kaupungin yhteistyötä kolmannen sektorin ja yritysten kanssa sekä pyritään tarkastelemaan kulttuuria laaja-alaisesti. Kulttuuriparlamentin perustamisesta tehtiin valtuustoaloite vuonna 2018.

Ylöjärvellä on toiminut jo vuodesta 2015 saakka liikuntaseurojen edustajista koostuva seuraparlamentti, jonka pääasiallinen tehtävä on liikuntaseurojen ja kaupungin välisen yhteistyön tiivistäminen ja kehittäminen.