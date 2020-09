Leija-kirjastossa alkaa uudenlainen tapahtuma: Sunnuntaivieraat.

Ensimmäisessä Sunnuntaivieras-tuokiossa 20.9. on puhujana kirjailija Anni Kytömäki, joka on asunut lapsuutensa Ylöjärvellä. Kytömäki on julkaissut juuri uuden romaanin Margarita, josta hän aikoo kirjastolla puhua.

Sen jälkeen sunnuntaivieraana on 25.10. näyttelijä Kirsi-Kaisa Sinisalo. Hänen kanssaan pääsee keskustelemaan Pentinkulman naisten historiasta.

Kolmas Leijaan saapuva sunnuntaivieras 22.11. on perheterapeutti ja tietokirjailija Kirsikka Arkimies. Hän on ollut residenssikirjailijana Räikässä Kirsi Kunnaksen kammari -nimisessä kirjailijatyöhuoneessa. Yleisö pääsee tällöin kuulemaan kirjailijan työskentelystä.

Juontajana ja keskusteluiden vetäjänä on kirjailijana sekä Ylöjärven Uutisten kolumnistina tunnettu Veera Ahlgrén.

Keskustelutuokiot pidetään kirjasto Leijassa kerran kuussa sunnuntaisin kello 13-14.30.

Sunnuntaivieras on Ylöjärven kirjastopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja Tampereen seudun työväenopiston yhdessä järjestämä tapahtumasarja.