Akun Tehtaalla striimataan viikonloppuna kaksi keikkaa, joissa esiintyvät Alivaltiosihteeri ja legendaarinen Dingo.

Perjantana 3.7. lauteille astuu huumorimusiikistaan ja sketsiohjelmistaan tuttu Alivaltiosihteeri, joka viettää radio-ohjelmansa 30-vuotisjuhlavuotta. Kokoonpanoon kuuluvat Simo Frangén, Pasi Heikura ja Jyrki Liikka esittävät livestreamissa suosituimpia sketsejään ja palindromejaan.

Lauantaina 4.7. Akun Tehtaalla esiintyy yksi kaikkien aikojen suosituimmista kotimaisista yhtyeistä, porilaislähtöinen Dingo. Keulamies Neumannin lisäksi lavalla nähdään Leena Peisa, Saska Ketonen, Pepe Laaksonen ja Jonttu Virta.

Keikat alkavat Live Stream TV:n verkkosivuilla klo 20 ja ne ovat kaikille avoimia. Keikkoja on mahdollisuus tukea vapaaehtoisella lippumaksulla. Keikan aikana nettikaupassa on myynnissä myös bändin fanituotteita. Keikoille on myynnissä myös rajoitettu erä pääsylippuja.