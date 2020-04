Menneen maailman tunnelmaa

Ohikulkumatkan tai päivän Ylöjärvellä kruunaa lounas- tai kahvihetki viime vuosisadan alun tunnelmissa Vanhalla Räikällä.

Lounashetki Vanhalla Räikällä on astetta juhlavampi tapa täyttää vatsa uimaretken jälkeen tai pitää taukoa automatkalla. Kahvia siemaillessa voi eläytyä viime vuosisadan alkupuolen herrasväen elämään ja kuvitella olevansa joku Räikän fröökynöistä eli af Forsellesin ikäneidoista, jotka olivat talon viimeiset yksityiset omistajat.

Kartanomainen päätalo ehti olla monessa käytössä ja välillä aika lailla rappiollakin, mutta lopulta Ylöjärven kaupunki kunnosti talon, ja kauniisti kunnostikin. Museota rakennuksesta ei haluttu, mutta vuonna 1825 valmistunut talo remontoitiin pieteetillä ja alkuperäistä henkeä kunnioittaen.

– Kaikki kävijät ihastelevat tänne tullessaan, miten kaunis tila on. Talossa saa vapaasti kiertää katselmassa ympärilleen, jos kokoustiloissa ei ole toimintaa. Vain Kirsi Kunnaksen kammari eli vierailevan kirjailijan työhuone on yleisöltä suljettu tila, Vanhan Räikän lounaskahvilan yrittäjä Johanna Koivu kertoo.

– Ryhmät voivat varata kulttuuritoimesta esittelykierroksen, jolla kuulee sitten enemmän talon historiaakin.

Aktiivista elämää

Juhlavista puitteista huolimatta Vanhalla Räikällä eletään aktiivista ja reipasta arkea, ja kahville kehtaa tulla suoraan takapihalla sijaitsevalta uimarannalta. Räikänpuiston puolelta kahvilaan pääsee komeita portaita pitkin takaterassin kautta.

– Talo on remontoitu kaupunkilaisten olohuoneeksi ja ahkeraan käyttöön. Vain kaupungintalon kulmassa sijaitsevassa Aina-fröökynän huoneessa on talon alkuperäisiä kalusteita, ja nekin on kunnostettu kahvilakäyttöä kestäviksi, kulttuurisihteeri Minna Vallin kertoo.

Kesällä istutaan tietysti mielellään ulkona. Kun talo näillä näkymin kesäkuun alussa saadaan taas kunnolla auki, ulkopöytiä tulee sekä Räikänpuiston puolelle että kaupungintalon aukiolle.

Johanna Koivu lupaa, että kunhan kevään poikkeusoloista päästään, kahvila-ravintola palvelee arkisin aamuyhdeksästä iltakuuteen ja viikonloppuisin vähän lyhyemmän päivän. Jos kysyntää on, aukioloaikaa voidaan jatkaa tästäkin.

Näillä näkymin toukokuun loppuun lounasruokaa, kahvia, leivonnaisia ja sämpylöitä myydään noutoruokana. Lounasta saa myös kotiin kuljetettuna.

Opastusta viidellä kielellä

Erityisesti Ylöjärven ulkopuolelta tulevia matkailijoita ilahduttaa Vanhan Räikän matkailuinfo. Henkilökunta osaa neuvoa matkailijoita visaisissa kysymyksissä kuten missä on lähin uimaranta – no sehän on Vanhan Räikän takapihalla! – miten Ylöjärveltä pääsee bussilla Tampereelle tai missä päiväretkellä kannattaisi vielä käydä.

– Usein kysytään paikallista majoitusta. Siihen löytyy paljon vinkkejä myös Visit­Ylöjärvi-sivustolta, Ylöjärven Yrityspalvelut Oy:n matkailusta vastaava asiakkuuspäällikkö Inkeri Remsu vinkkaa.

Vanhan Räikän matkailun infopiste on luokitukseltaan kaksi tähteä eli sieltä saa apua useammalla kielellä. Henkilökunta neuvoo peräti suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.

– Näillä kielillä kattaa jo hyvin ison osan Pirkanmaalla matkailijoista, Inkeri Remsu sanoo.

Avun lisäksi matkailuinfosta saa runsaasti vinkkejä paikalliseen matkailuun ja vapaa-aikaan. Esitevalikoimaan kootaan paikallisten tapahtumien mainoksia erityisesti matkailun näkökulmaa ajatellen, ja pirkanmaalaiset matkailuyritykset saavat tuoda esitteitään telineestä jaettavaksi.

Keppihevosrata ja seniorikuntoilua

Vanhalle Räikälle ei suinkaan tarvitse tulla vain vatsaa täyttämään, sillä talon ympäristössä on monenlaisia aktiviteetteja ja nähtävää. Matkailija voi tutustua samalla kaupungintalon aukiolla sijaitsevaan Alamökki-veistokseen ja Vanhan Räikän päädyssä sijaitsevaan rauhanpatsaaseen eli Kaarlo Kalliomäen ETYK-linnut-veistokseen. Ylöjärven kauniissa puukirkossakin on helppo piipahtaa.

Räikänpuiston puolella viihtyvät erityisesti lapsiperheet ja liikunnan harrastajat. Uimarannan ympärillä on vekkuli leikkialue ja keppihevosrata, urheilukenttä sekä seniorikuntoilualue. Rantalentopallo- ja petankkikenttä valmistuvat vielä alkavan kesän mittaan, samoin tapahtuma-alue, jossa aikanaan vietetään vaikkapa Pöheikön pölläystä tai Mökkirokkia.

Vanha Räikkä

• Räikän tilan päätalo

• Rakennettu vuonna 1825

• Af Forsellesin perheen aateliskoti vuoteen 1947

• 1,7 miljoonaa euroa maksanut saneeraus valmistui vuonna 2019