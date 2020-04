2020-luvun megatrendit ekologisuus, vapaa-aika ja hyvinvointi ohjaavat kauppakeskus Elon uudistumista.

Vaasantien ja Uusi-Kuruntien kainalossa Ylöjärvellä sijaitseva kauppakeskus Elo uudistuu ajan megatrendien mukana. Ekologisuus, hyvinvointi ja vapaa-ajan vietto nousevat kokonaisuutta määrittäviksi tekijöiksi, vaikka saman katon alle mahtuu kolmisenkymmentä erilaista liikettä ja toimijaa.

Suurin investointi on tehty ekologisesti kestävään arkeen. Viime vuoden puolella kauppakeskus Elon katolle asennettiin yksi Suomen suurimmista ja ensimmäinen yli miljoonan watin aurinkovoimala.

3 186 kauppakeskuksen katolla kiiltävää aurinkopaneelia vastaavat noin neljänneksestä kauppakeskuksen kaikesta energian kulutuksesta. Vuosittain ne vähentävät hiilidioksidipäästöjä jopa 112 000 kiloa.

– Olemme aurinkovoiman hyödyntämisen edelläkävijä Pirkanmaalla. Aurinkovoimala vastaa asiakkaiden ja yrittäjien toiveisiin samalla, kun se alentaa kiinteistön ylläpitokustannuksia, Elon kauppakeskuspäällikkö Timo Matinlompolo sanoo.

Huhtikuun alussa 11 vuotta täyttänyt Elo on vakiinnuttanut paikkansa Länsi-Pirkanmaan monipuolisimpana ja helposti saavutettavissa olevana kauppakeskuksena. Suurin osa asiakkaista saapuu Ylöjärveltä, Länsi-Tampereelta sekä ympäristökunnista. Jatkossa kasvua haetaan erityisesti Nokialta, Pirkkalasta ja Sastamalasta, joista Eloon on helppo ajella moottoritietä pitkin.

Terveyttä ja hyvinvointia

Ympäristövastuun ohella 2020-luvun kansalaiset arvostavat omaa hyvinvointiaan. Elossa itseään voi hoitaa muun muassa luontaistuotteilla, apteekkituotteilla, kampaamotuotteilla, uusilla vaatteilla tai vaikka Terveyskioskin neuvonta- ja mittauspalveluilla.

Kauneudenhoitoalan toimijoita kauppakeskuksessa vielä kaivataan.

– Kauneushoitola olisi erityisen tervetullut täydentämään Elon palvelutarjontaa, kauppakeskuksen omistavan Sponda Oyj:n markkinointi- ja brändipäällikkö Anita Riikonen toteaa.

– Yrittäjän on helppo tulla Eloon. Kauppakeskus on hyvin muuntojoustava eli pystymme räätälöimään kunkin yrityksen toimintaan sopivat tilat sekä perehdyttämään yrittäjät kauppakeskuksen päivittäiseen toimintaan.

Osa terveyttä ja hyvinvointia on myös hyvä ruoka. Elossa on jo kahvila, pizzeria, Subway ja meksikolaistyyppinen ravintola. Ravintolatarjontaa pyritään jatkossa monipuolistamaan entisestään.

Vapaa-aikaa ja kotoilua

Vaikka moni kokee olevansa kiireinen, tilastollisesti ihmisillä on enemmän vapaa-aikaa kuin milloinkaan aiemmin historiassa. Kauppakeskuksetkin profiloituvat nyt mielellään viihdekeskuksiksi, joissa vietetään vapaa-aikaa: tavataan ystäviä, istutaan kahviloissa ja ravintoloissa, käydään elokuvissa tai vaikka keilaamassa.

Markkinointi- ja brändipäällikkö lupaa, että kauppakeskus Eloakin kehitetään tämän suuntaisesti. Kuka tietää, vaikka Eloon lähivuosina saataisiin vaikkapa elokuvateatteri tai sisähuvipuisto täydentämään nykyisiä leikkialueita.

Viime kuukausien aikana Elon ilme on jo kokenut kokonaisvaltaisen uudistuksen logoa myöten.

– Kauppakeskuksen uuden värimaailman ja ilmeen ohella olemme uudistaneet lasten leikkipaikan sekä tuoneet uusia istuinalueita tiloihin. Seuraavaksi kohennamme Elon viihtyisyyttä viherseinillä sekä pääaulan valaistuksen ja ilmeen uudistuksella.

Tärkeä osa vapaa-aikaa etenkin kuluvana keväänä on ollut kodin sisustaminen. Kauppakeskuksen uusin liike on huhtikuun alussa aloittanut huonekalu- ja sisustusliike JYSK. Pienempi alan toimija, sisustus- ja lahjatavaraliike Kaunis Coto on toiminut Elossa jo pidempään.

Hijaiselosta uuteen nousuun

Kulunut kevät on ollut Elossa kuten muissakin kauppakeskuskessa poikkeuksellista aikaa. Jotta yritykset eivät joutuisi sulkemaan oviaan lopullisesti, kiinteistön omistava Sponda on tarjonnut Elon ravintola-alan toimijoille kahden kuukauden vuokravapautta huhtikuun alusta toukokuun loppuun.

Eniten tukea tarvitseville vuokralaisille on annettu korotonta lisäaikaa vuokranmaksuun.

– Olemme myös helpottaneet kauppakeskuksissamme toimivien yrittäjien arkea vapauttamalla liikkeiden aukioloajat, Anita Riikonen kertoo.

– Uskon, että hyvä sijainti Elovainion yritysalueella ja Ylöjärven kasvava asukasmäärä auttavat meitä taas eteenpäin ja uuteen nousuun, kun poikkeustilanne aikanaan päättyy.