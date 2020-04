– Tulevaisuus on tehtävä. Historiallisen suuret kehittämishankkeet tarvitsevat jo valmisteluunsa muutaman vuoden määrätietoisen ponnistuksen. Ylöjärvellä käynnistyy nyt vuosisadan investointi, kun kasvukaupungin paraatipaikalla olevien Mäkkylän peltojen hyödyntäminen alkaa todenteolla. Valtatie 3:n varrelle nousevat tulevaisuudessa prime-luokkaan lukeutuvat asuinalue sekä yritysalue. Teivo III:n yritystontit kaavoitetaan muun muassa tilaa tarvitsevalle kaupalle, kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki linjaavat.

https://youtu.be/o1eeAyxuJU8

On tyypillinen arkikeskiviikon iltapäivä Ylöjärvellä Nesteen sillalla, jonka alitse kulkee vilkasliikenteinen Valtatie 3. Autopaljous viheltää niin Tampereen kuin Vaasan suuntaan. Voimakas tuuli puhaltaa ujeltaen. Tuulikäytävä kuvaa kaupunginjohtaja Jarkko Sorvannon ja kunnallisen elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäen mielestä osuvasti kasvu- ja kehitysnälkäisen Ylöjärven tekemisen meininkiä.

– Meidän kaupungissamme on myönteinen ja eteenpäin suuntaava pörinä, vaikka maailmanlaajuinen koronapandemia vaatii nyt Ylöjärveltäkin omat askelmerkkinsä ja toimenpiteet. Työskentelemme nyt poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta katseemme ovat maailman normalisoitumisessa ja kaupunkimme tulevaisuuden rakentamisessa, kaupunginisät vakuuttavat.

Nesteen sillalla Sorvanto ja Isolähteenmäki katsovat avarina avautuvia Mäkkylän peltoja, joiden halki kulkee kansainvälinen E-12-tie. Pellot ovat siirtymässä vapaaehtoisella kaupalla Ylöjärven kaupungin omistukseen. Himoittujen alueiden kehittäminen asuin- ja yritysalueiksi merkitsee runsaan 33 200 asukkaan Tampereen kehyskunnalle siirtymistä uuteen aikaan.

Prime-luokan yritysalue kuumille kiville

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto ja toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäki vilkaisevat Nesteen sillalta Tampereen suuntaan.

– Yritysalueet Teivo I ja Teivo II saavuttivat välittömästi suuren suosion, kun niiden yritystontit saatiin myyntiin. Ne ovat loppuunmyydyt. Modernit yritysten toimitilat ovat elinkeinopolitiikallaan valtakunnallista kiitosta niittäneen Ylöjärven vaikutusvaltainen käyntikortti, he sanovat.

Sorvanto ja Isolähteenmäki kuvaavat Teivo III:a prime-luokan yritysalueeksi, joka on merkittävä niin maakunnallisesti kuin valtakunnallisestikin erinomaisen logistisen sijaintinsa ansiosta.

Teivo III on kooltaan noin seitsemän hehtaaria.

– Tilaa tarvitseva kauppa on kiinnostunut Teivo III:sta, he odottavat.

Isolähteenmäki huomauttaa, että 2020-luvun kaupalliset toimitilat ovat luonteeltaan hyvin hybridimallisia. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas saa saman katon alta tukun erilaisia palveluja ja tuotteita. Malliesimerkkinä on Teivon risteykseen pari vuotta sitten kohonnut Autolähde, jonka suojissa on autokauppa, -huolto ja -maalaamo.

– Kaavallisesti meidän on huolehdittava siitä, että Teivo III:een kohoavissa kiinteistöissä voi olla myymälätilaa esimerkiksi 50 prosenttia kokonaisneliömäärästä, Isolähteenmäki tarkentaa.

– Uudenajan toimitilat ovat nimenomaan sellaisia, joissa on samalla yrityksellä sekä myymälä että tuotantotilat, hän lisää.

Uuden sukupolven asuinalue

Vuosisataiset Mäkkylän pellot avaavat Ylöjärven kaupungille tuhannen taalan paikan asumistarjontansa kehittämiseen.

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto korostaa, että nimenomaan Mäkkylän peltojen asuinalueiden avaaminen on Ylöjärven kaupungin kärkihanke.

– Muun muassa suunnittelupöydällä olevan Teivon ravikeskuksen siirtäminen toisaalle ja raviradalta vapautuvan alueen hyödyntäminen ja jalostaminen asuinkäyttöön on mittaluokaltaan pienempi asia kuin Mäkkylän pellot, Sorvanto vertaa.

Sorvannon mukaan on päivänselvää, että valtakunnallisestikin uniikit Mäkkylän pellot ansaitsevat erittäin korkeatasoisen asuinalueen toteuttamisen.

– Kun asiat ovat peltojen omistussuhteiden osalta edenneet lopullisesti maaliin, pääsemme tosi toimiin. Mäkkylän pelloille kohoaa aikanaan erittäin korkeatasoisia kerrostaloja, hän kertoo.

Kehitystoimilla monta funktiota

Ylöjärvi ottaa tiukasti huomioon kaikissa hankkeissaan 2020-luvun vaatimukset ja trendit. Ne liittyvät muun muassa kestävään kehitykseen ja ilmastoystävällisyyteen.

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto kiittelee vuolaasti juuri Ylöjärven kaupunginvaltuuston hyväksymää Tiivis, toimiva ja tavoitettava Ylöjärven keskustavisio 2040 -raporttia.

– Keskitymme satsaten nimenomaan Ylöjärven keskusta-alueiden tiivistämiseen. Tässä kärkihankkeessa juuri Mäkkylän pelloilla on keskeinen rooli. Kaikki kaupunkimme tekemiset tähtäävät asumisen tiivistämiseen, liikkumisen helpottamiseen, asukasmäärän hallittuun kasvuun sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten vahvistamiseen.

– Yhteisenä nimittäjänä on lisäksi raitiotien ulottaminen Ylöjärvelle. Ratikkahanke on tärkeä kaupunkiseudullisesti. Asutus keskittyy raitiotien vaikutuspiiriin. Tulevaisuiden toiveissamme on myös raideliikkeen kehittäminen siten, että saisimme aseman tänne. Puuterminaalin siirtäminen uuteen paikkaan on jo täydessä vauhdissa. Raitiotien yleissuunnitelma on kaupunginvaltuustomme käsiteltävänä tämän vuoden lokakuussa, Sorvanto kertoo.

Ylöjärvellä raitiotie tukeutuisi joko Vaasantiehen tai Mikkolantiehen.

Kaupunginjohtajan mukaan Ylöjärven päätaajamassa on monipuolisesti asumisen kehittämismahdollisuuksia. Suurennuslasin alla ovat muun muassa Soppeenmäki, Leijapuisto ja Räikän alue. Ylöjärven katseet ovat jo mittavia asuinkerrostaloja rakentaneissa Peab Oy:ssä ja YIT:ssä. Peabin seuraava kohde nousisi musiikkiopiston puisen toimitalon paikalle.

Myös Ylöjärveläinen Arkta on käynnistämässä pikapuoliin kerrostalokohdetta Soppeenmäessä.

– Suunnitelmissamme on, että nykyinen Soppeenmäessä oleva tori siirrettäisiin kaupungintalon aukiolle. Siirron jälkeen Soppeenmäen liikekeskuksen viereiselle tontille pystyttäisiin rakentamaan kerrostalo, Sorvanto sanoo.

Sorvanto teroittaa, että Ylöjärven toimintastrategiassa kaikki perustuu siihen, että investoinnit nivoutuvat ja tukevat toinen toistaan.

– Iso kuva on kirkas. Haluamme olla veto- ja pitovoimainen kaupunki. Siihen tarvitaan asumista ja liikkumista. Teemme laadukkaasti palikan kerrallaan.

Kovat kasvuluvut kannustavat

Ylöjärvi paistattelee vahvan kasvun auringossa.

Kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto iloitsee, että vuonna 2019 Ylöjärvi kasvatti asukasmääräänsä 250 hengellä. Vuosina 2010-2019 Ylöjärvi oli kasvupaikkakuntien top-listalla 20. sijalla Suomen 310 kunnan joukossa.

– Asukasmäärän vuosikasvuna 0,9 prosenttia on valtakunnallisesti kiitettävä saavutus, Sorvanto luonnehtii.

Kaupunginjohtajan mukaan Ylöjärven palveluvarustus niiaa tyylikkäästi myönteiselle asukasmäärän nousemiselle.

– Otamme oman osamme Tampereen kaupunkiseudun vetovoiman houkuttamista tulijoista, hän toteaa.

Sorvanto painottaa, että Ylöjärvellä on alueita myös omakotitalorakentajia varten. Lisäksi rivitaloille löytyy houkuttavia tontteja.

– Asumisen vaihtoehdot ovat monipuoliset, ja sellaisina ne pidetään tulevaisuudessakin!

Sorvanto kertoo, että esimerkiksi Siivikkalassa on tulossa kiinnostavia tontteja omakotitaloasujille.

Yritysmaailmaan kuuluu hyvää

Suomen ensimmäisiin kunnallisiin elinkeinoyhtiöihin lukeutuva Ylöjärven Yrityspalvelu Oy on tehnyt toimitusjohtajansa Timo Isolähteenmäen johdolla huipputyötä.

– Ylöjärvi luovutti viime vuonna kaiken kaikkiaan 12 yritystonttia, Isolähteenmäki kertoo.

Isolähteenmäellä on parhaillaankin käynnissä merkittäviä tonttikauppoja.

– Vire on vahvan myönteinen. Yrityspalvelu tekee paljon myös paikkakunnan vanhojen yritysten keskuudessa. Tällä on erityinen merkitys etenkin nyt, kun moni pk-yritys on ajautunut haasteisiin koronapandemian johdosta.

Ylöjärven syömähampaina ovat tasokkaat yritysalueet. Kolmenkulma sijaitsee Ylöjärvi-Helsinki-moottoritien varressa. Siltatien alue on koko ajan laajeneva yrityskeskittymä Uusi-Kuruntien varrella. Monipuolinen Elovainion alue ja Siltatien alue kasvavat jo lähitulevaisuudessa yhteen.

Ylöjärvellä on tällä hetkellä noin 2 500 toimivaa yritystä.

– Viime vuonna tänne perustettiin peräti 211 uutta yritystä. Määrä on komea! Isolähteenmäki iloitsee.

Elinkeinopomo nostaa kultajyvänä esille Avant Tecno Oy:n mittavat toimet Pilkingtonilta ostamiensa 45 000 neliömetrin tilojen täyskäyttöön valjastamisessa.

Isolähteenmäki kehuu Ylöjärven yrittäjyyslukion upeita saavutuksia. Ne on tunnustettu paikallisesti, maakunnallisesti, valtakunnallisesti sekä kansainvälisesti. Yrittäjyyslukio vetää kiitettävästi motivoituneita opiskelijoita.

Pääsy Elovainiolle petraantuu

Merkittävä uutinen Elovainiolle matkaaville on, että Väylävirasto on antanut Ylöjärven kaupungille luvan rakentaa uuden liittymän, joka sijoittuu Pallotien ja Vaasantien kohdalle.

– Kyseessä on Elovainion alueen saavutettavuuden kannalta merkittävä parannus, Jarkko Sorvanto ja Timo Isolähteenmäki teroittavat.

Ylöjärven kaupunki toteuttaa hankkeen ensi vuonna.

Lähivuosien investointiohjelmassa odottaa vuoroaan Siltatien ja Uusi-Kuruntien liittymä. Sekin tuo kaivattua sujuvuutta alueiden saavutettavuuteen.

Voit tutustua täällä uuteen Ylöjärven keskustavisio 2040 -raporttiin.