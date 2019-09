Vihreä sydän matkailuyrittäjät mukana eurooppalaisessa huippukisassa

Ylöjärven ja Hämeenkyrön lähimatkailua edistävä Vihreä sydän matkailuyrittäjät ry on jättänyt hakemuksen eurooppalaiseen Eden-kilpailuun.

Eden tulee sanoista European Destinations of Excellence. Kyseessä on Euroopan komission aloite, jonka avulla on järjestetty Eden-kilpailuja vuodesta 2007 alkaen. Aloitteen tavoitteena on nostaa esiin eurooppalaisen matkailun ominaispiirteitä ja arvoa sekä kestävän kehityksen mukaista matkailua.

Wellbeing EDEN in Finland 2019 -kilpailussa etsitään matkailuverkostoa, joka yhdistää hyvinvointia ja matkailua raikkaalla tavalla. Kunniamainintoja annetaan kolme. Kilpailun järjestää Business Finland Oy/Visit Finland yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa.

Kansallisten Eden-kilpailuiden voittajakohteet muodostavat Eden-verkoston. Verkosto edistää nousevien matkailukohteiden näkyvyyttä Euroopassa. Samalla se kannustaa kestävän kehityksen periaatteita noudattavaan matkailuun. Lisäksi kohteet tuovat esiin perinteitä ja paikallisia ominaispiirteitä eri puolilta Eurooppaa.

Eden-kilpailuja järjestetään vuosittain ja Euroopan komissio valitsee kilpailujen teeman. Kukin EU-jäsenmaa päättää vuosittaisesta osallistumisestaan. Eden-kilpailu järjestetään Suomessa neljättä kertaa. Aiempina teemoina ovat olleet aineeton kulttuuriperintö, vesistömatkailu ja kulttuurimatkailu.

Vihreä sydän matkailuyrittäjät -yhdistyksen puheenjohtaja Minna Sarvijärvi kuvaa hakuprosessia pitkäjänteiseksi puuhaksi.

– Kilpailuhakemusta ideoitiin alkukesästä lähtien. Vilkas kesäkausi oli hyvää kypsyttelyaikaa visaisiin kysymyksiin ja jo itse hakuprosessi tuo uutta puhtia matkailuyhdistyksen toimintaan. Hyvinvointimatkailun teema nousee esiin monin paikoin kiireisen arjen vastapainona. Vihreän sydämen kantava teema onkin, että kannattaa lähteä lähelle päästäkseen kauas arjesta, Sarvijärvi kuvailee.