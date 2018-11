Torbjörn Nikus pokkasi Antti-patsaan

Sukututkija ja paikallishistorioitsija Torbjörn Nikus sai tänä vuonna paikallislehden Antti-patsaan. Patsas luovutettiin Nikukselle viime perjantaina Ylöjärven Uutisissa järjestetyssä Antin päivän juhlassa.

Antti-patsas on Sanomalehtien Liiton paikallislehtijaoston, Paikallislehtien päätoimittajayhdistyksen ja Suomen Paikallismediat Oy:n vuosittain jakama tunnustus. Se voidaan myöntää henkilölle, joka on näkyvästi edistänyt paikallislehden ja paikalliskulttuurin asiaa.

Palkinto on nimetty ensimmäisen suomenkielisen sanomalehden julkaisijan Antti Lizeliuksen mukaan.

Torbjörn Nikus on viime vuosina toimittanut Ylöjärven Uutisille ison määrän lehtijuttuja sekä auttanut paikallislehden toimittajia tiedon etsinnässä.

Antti-patsaan saamisen taustalla on kuitenkin pääosin Nikuksen tekemä työ Ylöjärven paikallishistorian esiin nostamisessa.

Vuodesta 1982 lähtien oman sukunsa vaiheita tutkinut Nikus on kymmenen viime vuoden ajan tutkinut aktiivisesti Ylöjärven historiaa. Kahdeksan viime vuoden ajan Nikus on toiminut Ylöjärvi-seuran hallituksessa. Hän on uransa aikana toimittanut ja ollut mukana tekemässä useita historiaan paneutuvia teoksia.

Viimeisimpänä Nikus toimitti yhdessä Ylöjärvi-seuran puheenjohtajan Minna Sorsan kanssa Ahveniston kivetyt -polut kirjan.

Tänä vuonna Nikuksen kädenjälki on näkynyt voimakkaasti Ylöjärven Uutisssa. Kevään aikana paikallislehdessä julkaistiin muun muassa tohtori Johannes Mäkkylän seikkailuista suuressa lännessä kertonut laaja juttusarja. Juttusarja perustui Johannes Mäkkylän matkoiltaan lähettämiin kirjeisiin, jotka Nikus kävi isolla työllä kävi läpi.

Ylöjärven Uutisten mielestä Nikus ansaitsi Antti-patsaan, koska paikallishistorian mittavalla tutkimisella hän on auttanut ylöjärveläisiä ymmärtämään paikkakuntansa menneisyyttä. Tällainen vapaaehtoinen työ on mittaamattoman arvokasta yhteisöllisyyden rakentamista.