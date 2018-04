Suosikkitubettaja Pinkku Pinsku tuli Valoon – 8-vuotias Alpo oli yhtä hymyä

Nuoria Somettaa! -tapahtuman päätähti, tubettaja Pinkku Pinsku veti paikalle erityisesti nuoria faneja, joista innokkaimmat odottivat oven takana jo tuntia ennen tapahtumaa. Tubettajan tapaamisen kruunasivat yhteiskuvat ja nimmarit meet & greetissa.

Malttamattomat silmäparit pälyilevät ympärille. Snapchatit ja Instagramit on asetettu valmiiksi, koska kohta kuvataan.

– Koska se tulee? kuuluu päälavan edessä olevasta pöydästä.

Kauaa ei tarvitse odottaa. Pian punaista mattoa pitkin kopistelee valkoisiin nilkkureihin, keltaisiin farkkuihin ja siniseen Unikko-kuosiseen takkiin sonnustautunut hahmo.

Vanhemmalle polvelle tämä vaalea polkkatukkainen tyttö näyttää tavalliselta 15-vuotiaalta, mutta Nuoria Somettaa! -yleisölle hän on jotakin aivan muuta –

fanitettu ja tiuhaan seurattu tubettaja ja somepersoona Pinkku Pinsku, jonka kanssa on kohta mahdollista päästä yhteiskuvaan.

”Se on meidän lemppari”

Haastattelussa Pinja Sanaksenaho eli Pinkku Pinsku kertoo olevansa elämänsä ensimmäistä kertaa Ylöjärvellä. Tai onhan hän ajanut joskus ohitse, pysähtymättä. Nyt tiedossa on kuitenkin vähän pidempi stoppi, sillä tarkoituksena on viettää iltaa ylöjärveläisten seurassa.

Ilmeisesti tämä sopii hyvin myös ylöjärveläisille, sillä seuraavaksi onkin muodostettu jo jono, jossa ollaan valmiita odottamaan vaikka maailman tappiin saakka.

Palkintohan tästä on mitä paras: hetki kahdenkeskistä aikaa Pinkku Pinskun kanssa, yhteiskuva ja vielä nimmari.

– Se on meidän lemppari. Ollaan seurattu sitä aika kauan ja katottu varmaan kaikki sen videot, jonossa seisovat takamaalaiskaverukset

Ella Silanne ja Miina Saine sanovat.

Tytöt eivät tunnu jännittävän Pinkku Pinskun kohtaamista yhtään. Päinvastoin. He puhkuvat intoa, eivätkä stressaa tapaamista sen kummemmin.

– Ei me tiedetä, mitä aiotaan sanoa. Ainakin otetaan se yhteiskuva. Ja nimmari! Se on tärkeä, he toteavat yhteen ääneen.

Tubettajien suurkuluttaja

Jonossa on myös pieni lippispäinen poika, jonka suupielet ovat osoittaneet ylöspäin siitä asti, kun Pinkku Pinsku ilmestyi esiintymislavalle.

Poika esittäytyy kahdeksanvuotiaaksi Alpo Papinsaareksi, joka on tullut tapahtumaan Tampereelta asti yhdessä kummitätinsä Marjo Niskasen kanssa.

Keskustelun lomassa paljastuu, että Papinsaari onkin oikea YouTuben suurkuluttaja, niin notkeasti hän listaa kaikki fanittamansa tubettajat.

Tämäniltainen meet & greet on pojan ensimmäinen, ja hän kertookin, että Pinkku Pinsku on kuulunut hänen suosikkeihinsa jo pitkään.

Kesken juttelun hän katoaakin tubettajan kainaloon valokuvattavaksi.

No, miten meni?

– Ei me oikeastaan siinä paljoa keretty puhumaan. Otettiin kuva ja Pinsku kirjoitti mulle nimmarin. No niin, moikka, lähden nyt kotiin saunomaan, onnelliselta näyttävä Papinsaari kuittaa ja vilkuttaa hyvästeiksi.

