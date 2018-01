Heijastuksia seuraaviin vaaleihin

Sunnuntaina koettiin historiallinen presidentinvaali, kun Sauli Niinistö porhalsi täysin vastustamattomaan vaalivoittoon. Moni asiantuntija pitää Niinistön temppua kovempana merkkipaaluna kuin Urho Kekkosen vuoden 1978 valintaa. Silloin kyseessä oli valitsijamiesvaali. Kekkonen sai reilut 82 prosenttia äänistä.

Alunperin tämän kevään presidentinvaalin yhteydessä piti järjestää myös maakuntavaalit. Soteuudistuksen yllätyksetön viivästyminen siirsi maakuntavaalit kuitenkin ensi syksyksi.

Edelleen tavoite on kuitenkin se, että maakuntavaltuutetut aloittavat työnsä ensi vuoden alussa. Kiire siis tulee!

Presidentinvaalilla saattaa olla merkittäviä vaikutuksia maakuntavaaleihin. On mielenkiintoista nähdä kehittyykö maakuntavaaleista puolue- vai sittenkin henkilövaalit.

Ehdokasasettelulla on suuri merkitys. Kovin paljon ei ihmetyttäisi, mikäli äänestäjän ääni suuntautuisikin kotipaikkakunnan ehdokkaan sijasta maakuntatason julkkikselle.

Toivottavasti Ylöjärveltä saadaan maakuntavaaleihin valovoimaisia ja osaavia ehdokkaita, joilla on oikeita menestymisen mahdollisuuksia.

Opetushallitus julkaisi viime viikolla mittaustuloksia, joiden pitäisi aiheuttaa lasten ja nuorten vanhemmissa hieman huolestumista.

Valtakunnallisten Move!-mittausten mukaan lasten ja nuorten fyysisestä toimintakyvystä pitää olla huolissaan.

Osa lapsista ja nuorista liikkuu hyvinkin riittävästi – osa ei käytännössä lainkaan.

Esimerkiksi 30 prosenttia kahdeksasluokkalaisista pojista ei pysty ojentamaan alaselkäänsä täysistunnassa. Lisäksi 16 prosenttia viides- ja kahdeksasluokkalaisista pojista ei pysty kyykistymään!

Tällä hetkellä vain kolmannes peruskoululaisista liikkuu suositusten mukaisesti eli tunnin päivässä. Tällä on suoria vaikutuksia niin koulumenestykseen kuin aikuisiän terveysongelmiin.

Syynä liikkumattomuuteen on pidetty usein nettiä, konsolipelejä ja kännyköitä. Lienee turha kuvitella, että lasten ja nuorten älypuhelimien käyttö jatkossa vähenisi. Toivotaan siis lisää Pokémon GO:n kaltaisia liikkumiseen innostavia sovelluksia.

Lisäksi tarvitaan sekä valtakunnallisia että paikallisia liikkumiseen kannustavia projekteja. Onneksi Ylöjärven kaikki kymmenen koulua ovat mukana Liikkuva koulu -hankkeessa.