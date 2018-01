Viikko sitten saatiin upeita uutisia, kun Ylöjärvi palkittiin Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2018 -palkinnolla. Syyt viime vuoden kakkossijan kirkastumiseen ovat pitkäjänteisessä ja määrätietoisessa elinkeinopolitiikassa.

Palkinto luovutettiin Ylöjärvelle Lempäälän Ideaparkissa. Ylöjärvi saa nyt vuoden ajan käyttää Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta -nimikettä.

Kovan vastuksen Ylöjärvelle antoi viime vuoden voittaja Lempäälä, joka sijoittui tällä kertaa toiselle sijalle. Kolmas sija jaettiin tasaväkisten Hämeenkyrön, Parkanon ja Pälkäneen kesken. Lisäksi Urjala palkittiin kuntana, joka oli viime vuoden aikana parantanut eniten omaa elinvoima-asemaansa.

Kilpailussa kunnat ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistykset arvioivat yhdessä kunnan toiminnan yritysmyönteisyyttä ja kunnan elinvoimatekijöitä. Ylöjärvi oli vahva kaikilla kilpailun osa-alueilla. Puutarhakaupunki on noteraattu myös valtakunnallisesti yrittäjyyskasvatuksen saralla. Lisäksi Ylöjärvi on viimeisen vuoden aikana kehittänyt useita hyviä käytäntöjä, jotka on mahdollista ottaa muissakin kunnissa käyttöön.

– Arvostamme Ylöjärvellä suuresti tätä kilpailua ja voittopalkintoa. Mikä meistä tekee elinkeinokunnan ja ykköskunnan? Se on pitkäjänteisyys ja määrätietoisuus. Elinkeinoasioita ei tehdä yhden eikä kahden vuoden perspektiivillä. Toinen asia on se, että niitä tehdään yhdessä vuorovaikutuksessa kaikkien eri toimijoiden ja osapuolten kesken, Ylöjärven kaupunginjohtaja Jarkko Sorvanto kommentoi.

Kaupungilla sitoutunut johto

Ylöjärven Yrityspalvelu Oy:n toimitusjohtaja Timo Isolähteenmäen mukaan on hienoa saada tunnustus etenkin siksi, että asioita on tehty hyvällä porukalla ja hyvällä yhteistyöllä.

– Pirkanmaa on yrittäjämyönteinen ja elinvoimainen maakunta, ja kun täällä on ykkönen niin jotain tehty oikein, Isolähteenmäki linjaa.

Ylöjärvellä on pitkään ja systemaattisesti tehty hyvää elinkeinopolitiikkaa. Kaupungin virkamies- ja luottamushenkilöjohto on ollut jo vuosikausia hyvin sitoutunut elinkeinoasioiden kehittämiseen.

– Uskon, että kaupungin organisaation yrittäjämyönteinen muutosvalmennus sekä yhdessä yrittäjäyhdistysten kanssa perustettu yritysvaikutusten arviointiryhmä kirkastivat viime vuoden kakkostilan kullaksi. Nämä asiat ovat saaneet huomiota valtakunnan tasollakin, Isolähteemäki sanoo.

Kiitokset yrittäjille

Ainakin Ylöjärven Yrityspalvelu aikoo käyttää kaupungin saamaa titteliä markkinoinnissa.

– Kyllä me tästä yritetään ottaa hyöty ja ilo irti. Liitämme tittelin meidän ilmoituksiimme tämän vuoden aikana, Isolähteenmäki toteaa.

Hän luottaa, että Ylöjärvellä jatketaan aktiivista elinkeinopolitiikkaa hyvässä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, jotta puutarhakaupungin ykkössija Pirkanmaalla säilyy jatkossakin.

– Keskiössä on mahtava joukko yrityksiä ja investoreita, jotka ovat tehneet kehityshankkeita. He ovat luoneet sen pohjan, minkä vuoksi kaupunki sitten pääsee tällaisia palkintoja pokkailemaan. Perusrunko rakentuu siis vahvoista ja hienoista yrittäjistä, Isolähteenmäki kiittelee.

Yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2018 -kilpailun toteuttivat yhteistyössä Pirkanmaan Yrittäjät ja Pirkanmaan liitto.