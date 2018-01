Suljettu Zoppero herää uutena

Vuorentaustan nuorisotila lopetettiin, mutta ilta-ajalle kaavaillaan yhä nuorisotouhuja. Päivisin tilassa toimii erityisopetusryhmä.

Vuodesta 1995 asti se toimi nuorten tyyssijana, mutta nyt tarina on lopussa. Vuorentaustan Zoppero-nuorisotila suljettiin vuoden lopulla.

Tilan vastaavana nuoriso-ohjaajana toiminut ja nuorena itsekin siellä hengaillut Hanna Määttänen myöntää, että haikealta on tuntunut, niin hänestä kuin nuorista. Se näkyi päättäjäiskekkereissä, mutta ei itkufiiliksissä sentään oltu.

– Ja minulla on iso luotto, että tulee olemaan hienoja uusia juttuja tulevaisuudessa.

Nuorisotyö ei hupene

Yksi tällainen uusi juttu on satsaus Soppeenmäen nuorisokeskus Olkaan. Zopperon henkilöstöresurssi siirrettiin sinne. Vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlaja vakuuttaakin, ettei lopetus tarkoita nuorisotyön vähenemistä.

– Resurssi vain kohdentuu eri tavalla, hän sanoo ja toteaa, että nyt voidaan vieläpä käyttää vapautuvaa vuokrarahaa muuhun.

Ratkaisuun johdatti toissavuotinen nuorisopalveluiden tilaa ja tulevaisuutta kartoittanut auditointi, jonka myötä siirryttiin nuorisokeskusajatteluun. Päätettiin luoda Olkasta keskustila, satsata lisää sinne. Vastaavalla linjalla on moni muukin paikkakunta.

– Meillä ei ollut isoa keskusta vaan haulikolla ammuttu verkosto, pientä toimintaa siellä täällä. Olkasta on enemmän saatavissa irti, Yli-Pihlaja linjaa ja kertoo, että muutos mahdollistaa Olkaan aiempaa laajemmat aukioloajat sekä lisäsisältöä, kuten uutta kerhotoimintaa.

Zopperon vähäinen käyttö tuki päätöstä. Hiljaiseksi käyneen tilan kohtaloa puntaroitiin jo parisen vuotta sitten. Nuorten käynnit lisääntyivät hetkeksi mutta hiipuivat taas.

Sijaintikin helpotti ratkaisua. Olka on varsin lähellä Vuorentaustaa. Kaksikosta ratkaisu onkin kohtuullinen.

– Liikaa on totuttu siihen, että kaikki on lähellä, Yli-Pihlaja tuumii ja muistuttaa, etteivät kaikkien välimatkat kuitenkaan ole lyhyet.

Hän silti vakuuttaa, ettei Zopperon lopetus ole esimakua muiden tilojen alasajolle. Ne ovat selkeästi omia yksikköjään omilla alueillaan. Olkan kehitys järjestyy muutoin. Päinvastoin Metsäkylään on tulossa kokonaan uusi nuorisotila.

Yhä hulinaa Zopperoon

Vaan eivät Zopperon tilan valot sammuneet. Järjestelyjä mietittäessä nousi esiin uudenlaisen erityisopetusryhmän, nivelluokan, tarve tiloille. Niinpä Zoppero annettiin sen käyttöön.

Sitten kuitenkin huomattiin, ettei nivelluokan toiminta estä tilan iltakäyttöä. Niinpä huoneistoa tarjotaan nyt yhdistyksille ja muille halukkaille. Tarkoitus on saada sinne ensisijaisesti nuorisotoimintaa, mutta muukin käy. Asiasta järjestetäänkin paikallistoimijoille infotilaisuuksia, ensimmäinen jo piakkoin.

Nuorisopalvelut itsekin järjestää Zopperolle vielä tohinaa, kuten graffitipajan ja pelikerhon.

– Ja selvitämme kyselyin nuorten tarpeita, sitä, mitä he toivoisivat sinne, Määttänen sanoo.

Lisäksi viereiseen pommihuoneeseen tulee palanen mediapajaa. Paja on pääosin Olkaan tuleva, uusi hanke, ja Zopperon pommisuojaan tulee äänitystila. Myöhemmin sinne voisi kenties tulla vaikka biisikurssitoimintaakin. Myös yhteistyökumppanit ovat tervetulleita.

– Odotan vuorentaustalaisten heräävän siihen, että heillä on iso tila, jota on nyt mahdollista käyttää, jopa jonkinlaisena kaupunginosatilana. Olisi hienoa, jos alkaisi lumipalloefekti, Yli-Pihlaja tähyää.