”Aion patistaa kavereitani äänestämään”

Ylöjärven lukion abi Sofia Alanen kehottaa kaikkia äänestämään, koska äänestäminen on osa demokratiaa.

Jos kaikki olisivat kuten Sofia Alanen, äänestysprosentti vaaleissa olisi sata.

Vaikka Alanen on vasta 18-vuotias ja äänestänyt vain kerran kuntavaaleissa, hän on jo täysin valveutunut kansalainen ja aikoo ”totta kai äänestää presidentinvaaleissa”.

Innostus politiikkaan saattaa tulla osittain äidin puolelta, joka on kristillisdemokraattien kaupunginvaltuutettu Nina Alanen.

Sofia Alanen kertoo keskustelevansa politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista kotona, mutta sanoo, ettei hänen poliittinen kantansa tai arvomaailmansa ole periytynyt suoraan kotoa.

Hän aikoo vaaleissa äänestää ehdokasta, joka edustaa Alasen kannattamaa puoluetta. Kannattamansa puolueen hän on valinnut pitkäaikaisten asenteidensa ja mielipiteidensä perusteella.

Vaalikoneesta väärä ehdokas

Sofia Alanen on seurannut presidentinvaalien kampanjointia jonkin verran. Hän on nähnyt esimerkiksi Laura Huhtasaaren tv-mainoksia, pistänyt merkille Sauli Niinistön kahvilan ja katsonut televisiosta ehdokkaiden vaaliväittelyitä.

– On hauskaa, kun he piikittelevät toisiaan. Ne ovat näyttäneet hyviltä keskusteluilta.

Vaikka Alanen oli viime presidentinvaalien aikaan vasta 12-vuotias, hän muistaa, kuinka kova taisto Sauli Niinistön ja Pekka Haaviston välillä käytiin.

– Nyt mukana on ollut vähän enemmän ihmisiä, joihin on keskitytty.

Ylöjärven lukion abi on käynyt myös vaalikoneella. Kone valitsi hänelle kuitenkin ehdokkaan, jota hän ei aio äänestää.

Hyvä, ettei ikä ole 16

Sofia Alanen on ollut huomaavinaan, ettei monia hänen ikäisiään kiinnosta politiikka tai äänestäminen.

– Viimeksi, kun oli kuntavaalit, moni sanoi, ettei tiedä, miksi äänestäisi, ja mihin se muka vaikuttaa.

– Minusta on hyvä, ettei äänestysikää ole laskettu 16 vuoteen, sillä ei sen ikäisiä kiinnosta politiikka.

Nuorten innokkuudesta äänestää presidentinvaaleissa Alanen ei ole aivan varma.

– Toivon, että he äänestävät. Aion patistaa kavereitani.

Siihen, miten nuoria saisi äänestämään, Alasella ei ole suoraa vastausta. Ehkä ehdokkaiden pitäisi puhua nuoria koskevista asioista? Tai tulla tapaamaan nuoria paikkoihin, missä he kokoontuvat?

”Elämme demokratiassa”

Sofia Alanen arvelee olevansa melko puolueuskollinen, mutta ei poissulje sitäkään mahdollisuutta, että äänestäisi joskus jotain muuta puoluetta. Henkilölläkin on väliä. Etenkin presidentinvaaleissa hän äänestää paitsi puoluetta myös henkilöä.

Näissä vaaleissa häntä vähän epäilyttää äänestysinnokkuus. Jättääkö osa suomalaisista äänestämättä siksi, että he epäilevät jo arvaavansa ennalta vaalin tuloksen?

Alanen kehottaakin kaikkia äänestämään.

– Äänestäminen on tosi tärkeää. Meille on annettu se oikeus, ja on tyhmää, jos sitä ei käytä. Elämme demokratiassa. On turha valittaa, jos ei äänestä ja yritä sitä kautta vaikuttaa asioihin.