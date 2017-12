Teivossa koko perheen ilmaistapahtuma

Teivon raviradalla vietetään koko perheen ilmaistapahtumaa tapaninpäivänä 26. joulukuuta kello 12 alkaen. Jo kello 11. 40 starttaavat poniravit.

– Tulevat ponikuskit voivat harjoitella keppihevosilla Hau-Haun koirakeskuksessa. Sinne rakennamme kepparien esteradan. Kisoja emme järjestä, vaan rata on avoin kaikille kepparifaneille ja siellä saa hypätä sekä harjoitella sydämen kyllyydestä. Jos sinulla ei ole omaa kepparia, me lainaamme kepparin, niin pääset mukaan, ravikeskuksen johtaja Päivi Lehtonen kertoo.

Katsomon alakahvila on avoinna. Lasten ulkoleikkialueella on ulkotulet ja makkaranpaistomahdollisuus. Koirat ovat tervetulleita katsomon totohalliin ja katsomoalueelle. Lapsille on luvassa myös ilmaista talutusratsastusta shetlanninponilla sekä kärryajelua hevosella. Ravit alkavat kello 13.