Ylöjärveläisten kohtaamispaikkana toiminut Unelmatupa tuhoutui tulipalossa

Ylöjärven kirkon kupeessa sijaitseva lähetyskahvila Unelmatupa paloi käyttökelvottomaksi lauantain vastaisena yönä. Vuodesta 1994 palvelleen kahvilan tuhoutuminen on järkyttänyt seurakunnan työntekijöitä ja Unelmatuvan asiakkaita.

Hirsirakenteinen Unelmatupa syttyi palamaan aikaisin lauantaiaamuna toistaiseksi tuntemattomasta syystä. Poliisi tutkii syttymissyytä.

Unelmatupa ehti palvella ylöjärveläisiä 23 vuoden ajan. Lähetyskahvilan pyörittämisestä vastasivat paikalliset vapaaehtoiset, ja kahvilasta ehti muodostua vuosien varrella tärkeä tapaamispaikka ja toiminn

an sydän.

Kirkkoherra Kimmo Reinikainen sanoo, että lauantaina aamuyöllä saatu puhelu Unelmatuvan palosta pysäytti.

– Unenpöpperössä mietin, että mitähän kaikkea siellä on palanut. Kysyin myös itseltäni, että voiko tällaista todella tapahtua. Epäusko oli siis ensimmäinen tunne, hän kuvailee reaktiotaan.

Satoja hukkaan heitettyjä työtunteja

Reinikainen kiiruhti palopaikalle heti aamulla. Häntä ja muita paikalle saapuneita ylöjärveläisiä odotti karu näky: Unelmatupa oli menetetty kokonaisuudessaan.

– Olihan se surkeaa, kun näki omin silmin, miten rujosti kaikki oli palanut sisältä asti, Reinikainen kertaa.

Hänen mukaansa tarkkaa listaa Unelmatuvan mukana tuhoutuneista tavaroista ei ole vielä tehty. Varmaa on se, että rakennuksen mukana paloi koko kalusto ja satoja työtunteja.

– Hyvin merkittävä asia on se, että palossa tuhoutuivat kaikki vapaaehtoisten valmistamat käsityöt, jotka oli tehty myyjäisiä varten. Palon mukana meni myös arvokas, yhden ihmisen keräämä seimikokoelma, hän toteaa.

Seurakuntatalon takkahuone korvaavana paikkana

Unelmatuvassa vieraili päivittäin 25-40 kävijää. Suuri osa heistä oli kahvilan vakiokasvoja. Lähetyskahvila oli erityisen tärkeä paikka sen tunne- ja käyttöarvon vuoksi.

Reinikaisen mukaan on vielä turhan aikaista miettiä, hankitaanko Unelmatuvalle seuraajaa.

– Tärkeää on se, että meillä on nyt ylipäätään joku paikka, jossa kokoontua, hän sanoo viitaten seurakuntatalon takkahuoneeksi kutsuttuun kokoontumistilaan, joka toimii nyt korvaavana tilana.

Seurakuntatalon alakerrassa sijaitseva takkahuone on avoinna päivittäin Unelmatuvan aukioloaikojen mukaan. Tilassa on tarjolla pientä syötävää ja juotavaa sekä vertaistukea.

– Pitää muistaa, että Unelmatupa oli monelle hyvin olennainen paikka, johon on luotu tunneside. Siksi on tärkeää, että meillä on nyt joku paikka, jossa tuntojaan voi purkaa.