Selin ja Hällfors ylsivät mitaleille

Ryhdin voimanostajat Jutta Selin ja Teemu Hällfors osoittivat hienoa kilpailukuntoa nuorten klassisen voimanoston SM-kisoissa viime viikonloppuna Salossa.

Jutta Selin osallistui sarjaan N20 alle 72 kg, ja Teemu Hällfors puolestaan M23 alle 83 kg -sarjaan.

Selin pääsi heti ensimmäisissä voimanoston SM-kisoissaan nousemaan palkintopallille.

Hän pokkasi pronssimitalin yhteistuloksella 310 kg (jalkakyykky 120 kg, penkkipunnerrus 65 kg ja maastanosto 125 kg).

Hällfors voitti sarjansa kultamitalin yhteistuloksella 652 kg (jalkakyykky 242 kg, penkkipunnerrus 170 kg ja maastanosto 240 kg). Hällforsin jalkakyykkytulos on hänen sarjansa uusi Suomen ennätys.

Nuoresta iästään huolimatta Selinillä ja Hällforsilla on jo runsaasti kisakokemusta. Lukion kolmatta luokkaa käyvä Selin tunnetaan paremmin menestyksestään painonnostossa ja hän harjoitteleekin voimanostoa päälajinsa ohessa. Selin on kilpaillut voimanostossa aikaisemmin vain kerran viime vuoden toukokuussa Ylöjärvellä eli hänen kisakokemuksensa on peräisin painonnoston parista.

Rakennusalalla työskentelevä Hällfors kilpaili ensimmäisen kerran vuonna 2011 penkkipunnerruksen SM-kisoissa, jonka jälkeen hän on kilpaillut menestyksekkäästi sekä voimanostossa että penkkipunnerruksessa niin kotimaisissa kuin kansainvälisissä kisoissa.

Molemmat nuoret urheilijat treenaavat hyvin tavoitteellisesti. Hällforsin harjoittelu alkoi jo kymmenen ikävuoden paikkeilla, kun hän lähti salille voimanostoa harrastavan isänsä kanssa.

Hällforsilla on hallussaan juniorisarjoista muun muassa jalkakyykyn SM-tulos ja hänen tavoitteensa on parantaa tulosta ennen siirtymistä aikuisten sarjoihin.

Yhteistulostavoitteekseen juniorisarjassa Hällfors on asettanut 690 kg ja vähän pidemmän aikavälin tavoitteeksi 700 kg:n tuloksen rikkomisen. Hän treenaa voimanostoa 4–6 kertaa viikossa. Hällfors on alkanut harrastaa myös vapaaottelua, johon liittyviä treenejä on viikoittain kolme.

Selin tekee painonnosto- ja voimanostotreenejä yhteensä neljästi viikossa. Lisäksi hän harrastaa ratsastusta ja tekee viikosta riippuen vaihtelevan määrän juoksulenkkejä.

Selinin tukena kisoihin valmentautumisessa ja treeniohjelmien laatimisessa on painonnostovalmentaja Kari Salonen.

Kisoissa Hällfors toimii Selinin huoltajana. Hällfors taas tekee treeniohjelmansa itse soveltamalla treeneihinsä pääosin internetistä löytämillään harjoitusohjelmilla. Hänellä on kisoissa useimmiten huoltajanaan oma isä. Molemmat arvostavat huoltajan roolia kisoissa. Näin he saavat huoltajan ansiosta keskittyä rauhassa kilpailemiseen.

Sekä Selin että Hällfors painottavat kilpailemista puhtain keinoin. Siksi he ovat valinneet lajiliitokseen Suomen voimanostoliiton, joka on antidopingtoimikunnan valvonnan alainen lajiliitto. Hällfors toteaa, että muiden voimanoston lajiliittojen kisoissa voisi jopa Suomen tasolla saada rahapalkintoja, mutta kilpaileminen ilman dopingtestausta tuntuu typerältä.

Treeneistä palautumisessa molemmat painottavat kehonhuollon merkitystä. Säännöllinen hieronta, ja Hällforsilla myös avannossa käyminen pitävät lihakset vetreinä.

Hällforsilla on vielä joulukuussa edessään penkkipunnerruksen SM-kisat. Ylöjärvellä ensi vuoden maaliskuussa järjestettävät voimanoston SM-kisat ovat luonnollisesti Hällforsin tähtäimessä. Selin kisaa helmikuussa painonnoston SM-kisoissa, joten voimanostokisoihin osallistuminen on vielä harkinnan alla.