Teivon aikeista sovittu – Nyt pitää olla tarkkana

Teivon raviradan alueen kehittäminen asuinalueeksi ja tapahtumakäyttöön Ylöjärvellä tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että riskejä. Tapahtumien ja ravitoiminnan aiheuttama melu voi häiritä alueen asukkaita, erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin. Tämä voi vähentää alueen houkuttelevuutta asuinpaikkana. Toisaalta, esimerkiksi Tampereen keskustassa ulkotapahtumat ovat keskimäärin vahva vetovoimatekijä, mutta pitää huomata, että ravia siellä ei ajeta.

Tapahtumat aiheuttavat ruuhkia ja pysäköintivaikeuksia, mikä häiritsee alueen asukkaita ja vähentää alueen vetovoimaa. Ravikansa on tunnetusti autoilukansaa, jotka matkaavat paikalle kaukaakin.

Lähtökohtaisesti juuri kotimaan matkailu on hyvä asia, varsinkin kun kohteena on kotikunta. Palveluiden saatavuudelle aiheutuu painetta, mutta tarjonta yleensä joustaa kysynnän mukaan. Tapahtumatoiminta aiheuttaa ympäristöpaineita erityisesti matkustamisesta ja maankäytöstä johtuen, mutta sitä ongelmaa ratkaisee suurelta osin ratikka ja taitava suunnittelu.

Laajojen parkkiplaanien rakentaminen on alueen kerskatuhlausta. Alueen toimintojen ja kävijämäärien on perustuttava julkiseen liikenteeseen. Mainittakoon, että yleisesti ottaen tapahtumajärjestäjät alkavat olla valistuneita ympäristökysymyksiin vastaamisessa.

Tampereen tarjoamat tapahtuma-alueet ja sisäareenat muodostavat kovan kilpailun Teivon alueelle. Ne tarjoavat vastaavanlaisia tai parempia tiloja ja palveluita, paitsi ravirataa. Uuden tapahtuma-alueen menestys edellyttää tehokasta markkinointia ja brändäystä, jotta se voi erottua kilpailijoiden joukosta. Tämä vaatii merkittäviä investointeja ja pitkäjänteistä strategista suunnittelua ja muutoskykyä kulloinkin vallitseviin olosuhteisiin koko alueen elinkaaren ajan.

Heikkolaatuisten tai vähän kiinnostusta herättävien tapahtumien järjestäminen vahingoittaa alueen ja kaupungin mainetta sekä vähentää kävijöiden määrää pitkällä aikavälillä.

Ravitoimintaan Suomessa, kuten muuallakin, liittyy useita lieveilmiöitä ja eettisiä kysymyksiä. Nämä kysymykset koskettavat niin hevosten hyvinvointia, pelitoimintaa kuin taloudellisiakin seikkoja, mutta ei niistä tällä kertaa tämän enempää.

Teivo tulee tapahtumapaikkana kohtaamaan raakaa kilpailua kaikissa muissa tapahtuma-aiheissa kuin raveissa. Jos herää pienikin epäilys toiminnan järjestäjän kyvykkyydestä alueelle sopivan kattavan tapahtumatoiminnan järjestämisestä, on aiesopimuksesta luovuttava.

Viikoittaiset ravit ja kesän yksittäiset agilitykilpailut eivät kanna. Kannattavasti ja odotukset täyttäen ravitoiminnan on jäätävä alueen kokonaistoiminnan suhteen marginaaliin. Yhtälö on haastava, mutta se ei ole aivan mahdoton. Toimijoiden on oltava vähintään valtakunnallista huipputasoa.

Timo Halttula (vihr.)