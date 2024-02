Nuori, oletko kiinnostunut riimittelystä ja rap-muusiikin teosta? Ylöjärvellä alkaa pian artistin ohjaama kurssi, jossa pääsee tekemään vaikka kokonaisen biisin taustoineen

Ylöjärvellä järjestetään 13–18-vuotiaille nuorille neljän kerran rap-kurssi, jossa perehdytään muun muassa lyriikoiden kirjoittamiseen. Kurssilla pääsee tekemään vaikka kokonaisen biisin alusta loppuun taustamusiikkeineen ja treenaamaan esiintymistä.

Rap-kurssikokonaisuuden startti järjestetään Nuorisokeskus Olkassa Soppeenmäessä perjantaina 16. helmikuuta.

Ensimmäisellä tapaamiskerralla nuoret pääsevät rap-lyriikan saloihin tamperelaisen Seittemän-artistinimeä kantavan Janita Hakasen ohjauksessa. Lyriikka-pajassa käydään nimensä mukaisesti läpi sitä, miten syntyy hyvä rap-sanoitus.

– Tämän lisäksi kurssin myöhemmillä kerroilla pääse harjoittelemaan rapin tekniikkaa ja miten flow’ta rakennetaan. Yhteistyössä Rytmi Rekan kanssa päästään tekemään biiseihin myös taustoja. Halutessaan osallistuja saa laittaa koko paketin kasaan esiintymistä myöten, kertoo kurssia järjestävä Ylöjärven kaupungin nuoriso-ohjaaja Laura Mäkinen.

Kurssilla ei tarvitse esiintyä

Mäkisen mukaan kurssi sopii aivan aloittelijoille mutta myös niille, joilta löytyy kotoa jo vaikkapa pöytälaatikkolyriikkaa.

– Kurssi on suunnattu kaikille räpistä tai biisien sanoittamisesta ja tekemisestä kiinnostuneille. Ei tarvitse olla kiinnostunut kaikista kurssi osa-alueista, eli jos vaikkapa esiintyminen on kynnyskysymys, niin sitä ei tarvitse tehdä. Sisältö räätälöidään täysin ryhmän mukaan, ja lupaan, että vetäjä Janita on tosi hyvä hommassaan ja kiva tyyppi, Mäkinen sanoo.

Kurssille mahtuu mukaan yhteensä kymmenen 13–18-vuotiasta nuorta. Nuoriso-ohjaaja Laura Mäkiselle (p. 0500 719 080) voi tehdä kurssi-ilmoittautumisen 12.2. mennessä ja vapaita paikkoja voi tiedustella myös myöhemmin ensi viikon aikana ennen ensimmäistä tapaamiskertaa.

Kurssin kruunaa musiikkipainotteinen, huhtikuussa Koulutuskeskus Valossa järjestettävä Nuoria Somettaa -tapahtuma, jonka kanssa rap-kurssi järjestetään yhteistyönä.

Rap-kurssin sisältö ja tapaamispäivät: