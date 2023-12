Palkittu Tiina Helminen: ”Viestintä liittyy kaikkeen mitä kaupungissa tapahtuu”

Tänä vuonna Ylöjärven Uutisten Antti-patsas on myönnettiin Ylöjärven kaupungin viestintäpäällikkö Tiina Helmiselle. Otimme selvää kuka tämä alansa rautainen ammattilainen on ja mitä hänen työnkuvaansa kuuluu.

Ylöjärven kaupungin viestintäpäällikkö Tiina Helminen kuvailee itseään ylöjärveläis-tamperelais-parkanolaiseksi.

– Asun Tampereella ja osin Parkanossa miesystäväni luona tämän vapaa-ajanasunnolla. Ehkä eniten aikaa vietän Ylöjärvellä töissä kaupungintalolla. Minulla on kaksi lasta. Nuorimmainen, poika, asuu kotona ja menee tammikuussa armeijaan. Tytär opiskelee varhaiskasvatusta Jyväskylän yliopistossa.

Helminen tunnustautuu kotoilijaksi, joka tykkää vapaa-aikanaan lukea ja hoitaa viherkasveja sekä 11-vuotiasta kettuterrieriään. Aiemmin yksinhuoltajan aikaa kului paljon myös pojan jääkiekkoharrastuksessa.

Ytimessä kuntademokratia

Helmisen ura Ylöjärven kaupungin tiedottajana alkoi elokuussa 2009. Hän kertoo, että Ylöjärvi oli Nokian ja Tampereen jälkeen aivan ensimmäisiä alueen kuntia, joka satsasi ammattimaiseen tiedottamiseen.

Kuluneen 14 vuoden aikana kuntaviestintä on hänen mukaansa muuttunut paljon. Esimerkiksi verkko- ja sosiaalisen median viestintä ovat arkipäiväistyneet.

Myös moni muu asia on viestinnässä muuttunut.

– Tietoa pitää enemmän visualisoida. Asiat ovat aika monimutkaisia: asiantuntijat katsovat niitä omasta näkökulmastaan ja tarvitsevat ehkä sellaisen välittäjän. Tokihan asiantuntijatkin viestivät paljon, ja näin sen pitää ollakin.

Helmisen työnkuva on laaja. Siihen kuuluu esimerkiksi kaupungin kotisivuihin ja somekanaviin sekä sisäiseen intranettiin liittyviä tehtäviä.

– Viestintä liittyy kaikkeen mitä kaupungissa tapahtuu. Kaikista hankkeista, projekteista ja päätöksistä täytyy viestiä.

Kun kyseessä on kasvava ja kehittyvä kaupunki kuten Ylöjärvi, myös viestittävää riittää. Helminen iloitseekin siitä, että sai tiimiinsä pari vuotta sitten viestintäkoordinaattorin.

Viime vuosina kuntaviestinnän kenttä on entisestään laajentunut, kun mukaan on tullut kaupungin tapahtuma-, matkailu- ja asukasmarkkinointia.

Viestinnän ydin on Helmisen mukaan kuntademokratia, sen mahdollistaminen ja vaaliminen.

– Jos ei ole tietoa eikä kanavia, on vaikea osallistua ja vaikuttaa ja olla kunnan jäsen. Sitä vartenhan kuntaviestintä on tavallaan olemassa.

Kriisiviestinnän korkeakoulussa

Helminen on työskennellyt Ylöjärvellä kolmen kaupunginjohtajan alaisuudessa. Hän sanoo uskovansa Ylöjärven hyvään tulevaisuuteen.

– On hienoa olla töissä ja asua tällaisella kasvavalla ja kehittyvällä seudulla, hän viittaa Tampereen seutukuntaan.

Päällimmäisinä muistoina uraltaan Helmisellä ovat koronavuodet, Alamökki-veistoksen paljastus sekä tämänvuotinen brändityö.

– Koronavuodet olivat kriisiviestinnän korkeakoulu. Ne myös osaltaan toivat kuntaviestinnän todella näkyväksi. Silloin kunnissa yleisesti huomattiin, että viestijöitä tarvitaan. Alamökki-veistoksen julkistaminen oli tosi pitkä projekti ja hyvin poikkeuksellinen kuntakentässä.

Veistoksen paljastamisilta jäi Helmisen mieleen kivana muistona ”yllätysesiintyjineen”.

– Kuninkuusravit vuonna 2026 ovat myös hieno mahdollisuus Ylöjärvelle.

Antti-patsaan Helminen vastaanotti häkeltyneenä, iloisena ja hyvillä mielin.

– Se on niin ansiokas joukko, joka Antti-patsaan on saanut, Helminen sanoo edeltäjistään ja lisää miettineensä valinnasta kuulleessaan, että ”Jaa mää vai?”.

Yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta valmistunut, Hattulasta kotoisin oleva Helminen aloitti viestintäuransa paikallislehti Vanajaveden seudun toimittajana.

– Sikäli tuntuu hyvältä ja arvostan (palkintoa) suuresti, hän sanoo.