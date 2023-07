Kuljetusalan yrittäjä Erkki Nurmi on vuoden 2023 Urhea Matti – ”Ehkä tämä on jonkinlainen kunnianosoitus siitä, että monet nuoret ovat saaneet minulta hommia”

Kuru-neuvosto valitsi tämän vuoden Urhea Matti -arvonimen saajaksi Erkki Nurmen. Nurmi on pitkäaikainen kuljetusalan yrittäjä ja paljasjalkainen kurulainen.

Vuoden 2023 Urhea Matti -arvonimen sai Erkki Nurmi, joka toimii yrittäjänä puutavaraa kuljettavassa Kurun Kuljetus Oy:ssä.

– 26 vuotta olen ollut yrittäjänä, mutta tässä samassa firmassa olen kuitenkin työskennellyt jo 45 vuotta. Aikanaan vävynä tulin tähän firmaan töihin ja jatkoimme sen jälkeen yrityksen pyörittämistä vaimon kanssa. Yhdessä pyöritämme yritystä. Minä vähän enemmän, mutta vaimo on kuitenkin mukana, Nurmi kertaa.

Erkki ja hänen vaimonsa Tiina Nurmi ottivat yrityksestä vetovastuun vuonna 1997. Aiemmin yritystä pyöritti Tiina Nurmen isä Pekka Lamminsivu. Kyseessä onkin pitkän linjan perheyritys, jonka juuret yltävät aina 1930-luvulle asti ja jatkuvat sukupolvien yli.

– Viidestä pojastani kolme on myös tässä yrityksessä töissä, Erkki Nurmi kertoo.

Nurmi on työllistänyt myös paljon ulkopuolisia paikallisia työntekijöitä, minkä hän epäilee osaltaan vaikuttaneen Urhea Matti -arvonimen saamiseen.

– Meillä on myös neljä perheen ulkopuolista työntekijää, joista ensimmäinen on aloittanut jo silloin, kun minä aloitin yrittäjänä. Olen ottanut paljon nuoria miehiä töihin ja ehkä tämä arvonimi on jonkinlainen kunnianosoitus siitä, että monet nuoret ovat saaneet minulta hommia, joten kyllä tämä ihan hyvältä tuntuu.

Paljasjalkainen kurulainen

Nurmen elämä kytkeytyy vahvasti Kuruun myös yritystoiminnan ulkopuolella.

– Olen asunut Kurussa 66 vuotta eli koko ikäni. Olen ihan paljasjalkainen kurulainen ja seitsemän kilometriä ollut pisin muuttomatkani, Nurmi kertoo.

Hänellä ei ole ollut syytä muuttaa muualle, sillä Kurussa kaikki tärkeä on ollut lähellä ammattia ja perhettä myöten.

– Kyllä Kurussa parasta on vaimo ja perhe. Vaimo löytyi täältä ja myös kaikki viisi poikaa ovat pysyneet Kurussa ja tietysti lapsenlapset ovat täällä myös. Se täällä on parasta, Nurmi sanoo.

Nurmi on myös aiemmin ollut mukana paikallisessa toiminnassa, mutta ei ole ollut viime vuosina enää niin aktiivinen.

– Joskus olen joihinkin tapahtumiin järjestänyt palkintoja, kun olen ollut eri yritysten kanssa tekemisissä, mutta muuten en ole ollut aktiivisesti mukana enää vuosiin, hän kertoo.

Arvonimi tuli yllätyksenä

Urhea Matti -arvonimi ei ole ensimmäinen Nurmen saama paikallinen tunnustus, sillä hän on jo vuonna 2013 saanut Kurun vuoden yrittäjä -palkinnon.

On selvää, että Nurmella on poikkeuksellisen pitkä historia Kurun asukkaana sekä yrittäjänä ja myös tärkeä rooli paikallisten työllistäjänä. Siitä huolimatta Urhea Matti -arvonimi tuli vaatimattomalle miehelle yllätyksenä.

– Ei minulla ole tarkkaa tietoa siitä, miksi olen tämän arvonimen saanut, ja kuka minua on tähän ehdottanut, Nurmi hämmästelee.

– Minulle vain ilmoitettiin, että nimeni on ollut useassa ehdotuksessa arvonimen saajaksi, mutta oli tämä tietysti positiivinen yllätys, hän jatkaa.

Kuru-neuvoston valitsemat Urhea Matti ja Heloposki Henna arvonimet myönnetään vuosittain henkilöille, jotka toimivat aktiivisesti kurulaisten hyväksi ja tekevät Kurua tunnetuksi. Arvonimet pohjautuvat vuonna 1832 ilmestyneeseen J.L. Runebergin runoelmaan Hirvenhiihtäjät (Elgskyttarne).