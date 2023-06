Kesällä uidaan, levätään ja syödään jäätelöä

Pitkällä kesälomalla ehtii tehdä monenlaista. Yksi kesäherkku on ylitse muiden. Kävimme kysymässä Vahannan koulun oppilaskunnan jäseniltä ja opettaja Sini Alatalolta millaisia kesälomasuunnitelmia heillä on.

1. Mitä aiot tehdä kesälomalla?

2. Mikä on parasta kesälomassa?

3. Mikä on paras kesäherkku?

Vesa Isokivijärvi, 4. lk, 11-v.

1. Vissiin mennään autolla Lappiin pariksi viikoksi ja ehkä mennään mummolaan jossain kohtaa. Kesäloman alussa on papan synttärit, siellä käydään. Vähän futista varmaan pelailen, meen kolmeen Suomen futismatsiin ja uin.

2. Ei tarvi herää joka aamu kouluun.

3. Jäätelö, mutta jos kysytään mikä jäätelö, niin en tiedä.

Veeti Turja, 6. lk, 13-v.

1. Olla kavereiden kanssa ja käydä uimassa Kuuselassa.

2. Kavereitten kanssa oleminen ja uiminen.

3. Jäätelö. Tykkään mehujäistä.

Peppilotta Pannula, 3. lk, 10-v.

1. Menemme yhdellä kaveriporukalla Powerparkkiin ja heppaleirille Annan tallille. Me luultavasti mennään mökille ja ainakin syödään herkkuja. Aion olla kavereitten kaa ja käydä uimassa Kuuselan rannassa.

2. Ehkä se, kun ei tarvi olla koulussa ja voi olla kavereitten kaa.

3. Ehkä jäätelö. Suosikki on ehkä vadelmajogurtti. Meinaan syödä ainakin 10 jäätelöä.

Niilo Ylilammi, 3 lk, 10-v.

1. Käydä mökillä ja asuntoautoilla.

2. Se kun ei ole koulua ja voi tehdä mitä haluaa melkeinpä, ja on lämmintä.

3. Jäätelö. Meinaan syödä jäätelöä joka päivä.

Iris Pirinen, 5 lk, 11-v.

1. Aika heppapainotteinen kesä. On ratsastusleiri ja vuokraponien hoitamista. Menen issikkaleirille. Siellä on pari kertaa päivässä ratsastusta, uimista ja uittammista ja kaikkia kesäjuttuja. Mietimme, että jos lähdemme Norjaan meidän tuttujen perheen luo ja sitten vaan uimista.

2. Se että saa herätä ja olla rennosti niin kauan kuin haluaa ja on vähän vapaampaa. Saa levätä.

3. Mehujää. Kaikki Ampparit ovat hyviä.

Ella Lehtonen, 6 lk, 12-v.

1. Aion syödä jäätelöä, uida, mökkeillä. Menen lentopalloleirille Powercupiin. Se on vähän rennompi kuin normaalit pelit. Menen myös liikuntaleirille. Siellä voi kokeilla eri lajeja, menen sinne ratsastusjuttuun. Varmaan olen aika paljon ulkona ja kavereitten kans.

2. Ainakin se, että on lomaa ja saa nukkua pitkään ja että on lämmin.

3. Varmaan jäätelö. Tykkään aika paljon mehujäätelöistä. Aion syödä ainakin yli 10 jäätelöä.

Sini Alatalo, Vahannan koulun 5. luokan opettaja

1. Olen vuokrannut mökin vähän vajaaksi viikoksi, sinne mennään perheen kanssa. Viedään myös meidän 3-vuotias laivalle ensimmäistä kertaa. Yksille festareille on liput, mutta yllättävän tyhjää on kalenterissa kesälle. Oikein ihanalta tuntuu, nyt saa tehdä kesällä vapaammin.

2. Sanoisin, että kun saa nukkua pitkään aamuisin, mutta en tiedä antaako 3-vuotiaani siihen mahdollisuutta. Lämpö. Kesäloman pituus on kiva.

3. Eiköhän se jäätelö ole. Mansikka on suosikkimaku. Yritän olla syömättä liikaa jäätelöä.