Uimahallin asiakaspalvelussa aloittaa paikallinen yrittäjä, joka on erikoistunut triathlonvalmennuksiin

Hyvinvointilautakunta päätti tiistain kokouksessa uudesta uimahallin asiakaspalvelun yrittäjästä.

Ylöjärven kaupunki päätti viime loppuvuodesta ulkoistaa uimahallin asiakaspalvelun, lipunmyynnin ja kahviotoiminnan, joka on ollut näihin päiviin asti kaupungin liikuntapalveluiden vastuulla.

Kaupungin liikuntapäällikkö Sini Aalto kertoi aikaisemmin Ylöjärven Uutisille, että palveluntuottajan kilpailutuksella haetaan kaupungille säästöä, minkä lisäksi liikuntapalveluiden työntekijät pääsevät fokusoitumaan jatkossa täysin omaan työhönsä.

Pirkanmaan kunnissa valtaosassa uimahalleja asiakaspalvelu ja lipunmyynti on ulkoistettu yrittäjälle.

Kaupungin liikuntapalvelut järjesti uimahallin kahvion asiakaspalvelun ulkoistamisesta kilpailutuksen, joka päättyi helmikuun lopussa.

Edullisin tarjous voitti

Määräaikaan mennessä hakemuksia tuli viisi kappaletta seuraavilta toimijoilta: Osakeyhtiö Kaisla Invest, FS Wellness Studio Oy, Virve Manninen O, Aqua Plus Avoin yhtiö ja Päivänsäde Coaching Oy.

Kaupungin työntekijöistä ja luottamushenkilöistä koostunut ryhmä kävi läpi hakemukset, ja kutsui valintakriteerit parhaiten täyttävät toimijat tapaamiseen.

Liikuntapäällikkö Sini Aalto kertoi hyvinvointilautakunnalle valmistelemassaan esityksessä, että kaikki hakemuksen tehneet yrittäjät olivat varteenotettavia vaihtoehtoja uimahallin asiakaspalvelun pyöritykseen, mutta laaditun tarjouspyynnön mukaisesti edullisin tarjous määrittelee lopullisen valinnan.

Tarjousten perusteella kilpailutusta tekevä työryhmä esitti hyvinvointilautakunnalle, että uimahallin lipunmyyntiin ja asiakaspalveluun ja kahviotoimintaan valitaan hinnaltaan alhaisimman tarjouksen jättänyt Aqua Plus avoin yhtiö. Hyvinvointilautakunta päätti asiasta tiistaina esityksen mukaisesti.

Aqua Plus on ylöjärveläinen ja se on keskittynyt triathlonvalmennuksiin. Triatlon on uinnin, pyöräilyn ja juoksun yhdistelmälaji. Yritys aloittaa uimahallin asiakaspalvelussa kesäsulun jälkeen elokuussa.

Ylöjärven kaupunki maksaa yritykselle palvelujen tuottamisesta 5 500 euroa kuukaudessa.