Kaupunki päätti: Vanhemmat eivät ole tervetulleita koulun sisäilmaongelmaa käsitteleviin kokouksiin – Valtuutetut pettyneitä: ”Kuru oli malliesimerkki siitä, miten huonosti tiedotus on hoidettu”

Oppilaiden vanhempien mukaan ottamisesta osaksi kaupungin sisäilmatyöryhmää tehtiin valtuustoaloite viime joulukuussa, kun Kurun Yhtenäiskoulun sisäilmaongelmat olivat pahimmillaan.

Kurun Yhtenäiskoulun vakavat sisäilmaongelmat ja kaupungin puutteelliseksi moitittu tiedottaminen poikivat viime vuoden joulukuussa eri valtuustoryhmien yhteistyössä allekirjoittaman valtuustoaloitteen, jossa esitettiin koulujen vanhempien mukaan ottamista moniammatilliseen sisäilmatyöryhmään.

Valtuustoaloitteen allekirjoittajien mukaan Valvira edellyttää, että sisäilmatyöryhmissä ovat mukana myös tilankäyttäjät, minkä vuoksi oppilaitosten sisäilmatyöryhmiin pitäisi osallistaa myös oppilaiden vanhemmat.

Valtuustoaloitetta käsiteltiin helmikuussa teknisen lautakunnan kokouksessa, johon sisäilmatyöryhmän puheenjohtajana toimiva vs. rakennuspäällikkö Hannu Heikkilä oli valmistellut valtuustoaloitetta puoltavan lausunnon.

Lausunnon mukaan sisäilmaongelmaisen kiinteistön, esimerkiksi koulun, vastuuhenkilö voisi jatkossa kutsua harkintansa mukaan sisäilmatyörymään yhden henkilön, joka voi olla henkilökunnan jäsen tai oppilaan vanhempi tai huoltaja.

Lausuntoehdotus ei kuitenkaan sellaisenaan kelvannut lautakunnalle. Yrjö Nevala (sdp.) ehdotti, että rakennuspäällikön lausunnosta poistettaisiin kokonaisuudessaan edellä mainittu kappale, jossa esimerkiksi koululaisen vanhempi voitaisiin ottaa mukaan sisäilmatyöryhmään. Ehdostusta kannattivat Auvo Itäpää (sdp.) ja Riitta Siikaniva (sdp.).

Lopulta lautakunta päätti asiasta yksimielisesti Nevalan ehdotuksen mukaisesti.

Jatkossa parempaa tiedotusta

Kaupunginvaltuusto käsitteli valtuustoaloitetta tämän viikon maanantain kokouksessaan, ja asiasta päätettiin teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti: koululaisten vanhemmat eivät ole siis jatkossakaan tervetulleita sisäilmatyöryhmän kokouksiin.

Valtuustoaloiteessa mukana ollut Riitta Koskinen (kesk.) sanoi valtuustossa pitämässään puheenvuorossa, että kaupungin tiedotus Kurun tapauksessa oli puutteellista, minkä vuoksi aloite vanhempien mukaanotosta sisäilmatyöryhmään oli perusteltu.

– Tuntui siltä, että he (kurulaisvanhemmat) eivät saaneet riittävästi tietoa. Siellä ihan suoraan sanottuna pelko levisi vanhempien keskuudessa, ja sen vuoksi asiaa käsiteltiin julkisuudessa. Kuru on malliesimerkki siitä, miten huonosti meillä tiedotus on hoidettu.

Kurun Yhtenäiskoulun opettaja, valtuutettu Jaana Tiura (sdp.) oli samaa mieltä. Hänen mukaansa vanhempien mukaanotto sisäilmatyöryhmään olisi ollut erittäin tärkeää

– Huoltajien lapset ovat kuitenkin siellä koulussa ja tilojen yksiä pääkäyttäjiä. Heidän terveys on vaakalaudalla, jos on sisäilmaongelmia.

Tiura ja Koskinen esittivät puheenvuoroissaan vaatimuksen kaupungille paremmasta tiedottamisesta jatkossa.

– Että vaikkapa vanhempainillassa keskusteltaisiin asiasta, jos tuntuu, että huoli oppilaitoksen sisäilmasta leviää. Jos sillä tavalla saataisiin vanhempia rauhoiteltua, kun kerrottaisiin koko ajan mikä on tilanne ja mitä aiotaan tehdä. Huono tiedonkulku ja heikko tiedotus on varmasti aiheuttanut nämä (Kurun) ongelmat, Koskinen huomautti.

