Nuoria Somettaa: Valossa lavalle nousee Ege Zulu

Neljännen Nuoria Somettaa -tapahtuman järjestelyt ovat täydessä käynnissä. Tapahtumassa on luvassa aiempien vuosien tapaan energistä räppiä ja hyvää meininkiä.

Ylöjärven lukion yrittäjyyslinjan, Ylöjärven kaupungin ja Ylöjärven Uutisten järjestämä nuorille suunnattu päihteetön ja maksuton tapahtuma järjestetään torstaina 30. maaliskuuta Koulutuskeskus Valolla.

Ylöjärven Uutisten ja Pirmedioiden tapahtumakoordinaattori Hanna-Mari Kujala on ohjannut yrittäjyyslinjan ensimmäistä vuosikurssia tapahtumajärjestelyissä. Nuoret on jaettu useaan eri tiimiin, joista kukin vastaa omasta osa-alueestaan. Sponsoritiimi on omalta osaltaan aloittanut yhteydenotot yrityksiin.

– Hankimme mahdollisimman paljon sponsoreita, että saamme mahdollisimman paljon rahaa kaikkeen muuhun mitä myös tarvitaan: buffetti, palkinnot kisoihin ja kaikki ylimääräinen, kertovat sponsoritiimiläiset Veera Hakala, Jenna Jämiäluoma, Wäinö Airaksinen ja Kristo Valkila.

Nuoret toivovat, että sponsorit lähtisivät tukemaan tapahtumaa, jotta siihen saataisiin mahdollisimman monipuolinen kattaus mukavaa tekemistä koko illaksi. Toiveissa on myös hankkia järjestelyporukalle yhtenäiset hupparit.

Matias Kari, Lasse Immonen, Kaapo Lammi ja Martti Hietala ovat puolestaan juontotiimissä. Tiimin tekemät valmistelut ovat jo hyvällä mallilla, ja esimerkiksi spiikkejä on jo suunniteltu. Jo aiemmin lukion tapahtumissa juontaneet Lammi ja Hietala vastaavat tämänkin tapahtuman juonnoista. Kari ja Immonen huolehtivat puolestaan välimusiikeista ja auttavat tarvittaessa muita tiimejä.

– Tästä eteenpäin suunnittelemme yksityiskohtia, meillä on jo pohjatyö tehty, kertoo Kari.

Energiaa lavalla

Maanantaina Hanna-Mari Kujala paljasti yrittäjyyslinjan nuorille, ketkä heidän toivomistaan esiintyjistä nähdään lavalla. Illan pääesiintyjä on muun muassa Flow-festivaalilla ja Blockfestissä esiintynyt ja miljoonia kertoja Spotifyssa striimannut itä-helsinkiläinen räppäri Ege Zulu. Ege Zulu oli ehdolla kolmessa kategoriassa viime vuoden Emma-gaalassa ja Yle-X valitsi hänet vuoden 2022 Läpimurto-artistiksi.

Musiikkipuolesta vastaavat myös hyvinkääläisbändi Coodi sekä viime vuonnakin Nuoria Somettaa -tapahtumassa esiintynyt Feenix. Coodi on perustettu vuonna 2020 ja kertoo musiikkinsa olevan energistä, tanssittavaa ja helposti samaistuttavaa pop/r&b -musiikkia. Feenix on puolestaan 24-vuotias sanoittaja, räppäri ja laulaja, joka taivuttaa räpin rajoja.

Illan esiintyjinä ovat myös tiktokkaajat Takatienpojat eli Aleksi Hakanen ja Riku Rajala, jotka kertovat aloittaneensa huumoriaiheisen TikTok-tilinsä noin vuosi sitten.

Nuoria Somettaa -lavalla on aiempina vuosina nähty nousussa olevia räppäreitä kuten Cledos ja Sexmane. Viime vuoden pääesiintyjä Sexmane oli vuoden 2022 Emma-gaalassa ehdolla neljässä kategoriassa ja voitti yleisöäänestyksen Vuoden kotimainen artisti -kategorian.

– Odotamme, että tapahtumaan tulisi ainakin saman verran väkeä kuin viime vuonna ellei enemmän. Silloin kun Sexmane oli täällä, se ei ollut vielä niin kovassa hypessä. Ege Zulu on aika kovassa hypessä nyt jo, niin se voisi houkuttaa enemmän porukkaa kuin Sexmane, Matias Kari pohtii.

