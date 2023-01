Poliisi luennoi Kauraslammen koulujen oppilaille – Vanhempainyhdistys haluaa suitsia lisääntynyttä ilkivaltaa ja näpistelyä

Poliisi jalkautui tiistaina aamupäivällä Kauraslammen koulun toimipisteisiin valistamaan oppilaita rikoksista ja niiden rajojen ymmärtämisestä. Kauraslammen vanhempainyhdistys oli kutsunut poliisin luennoimaan, jotta näpistelyä ja ilkivaltaa alueella saataisiin aisoihin.

– Mietimme vanhempainyhdistyksen hallituksen kokouksessa, mitä voisimme tehdä lasten ja nuorten lisääntyneen ilkivallan ja näpistysten vähentämiseksi. Ehdotimme koululle poliisiluennon järjestämistä oppilaille, kertoo Kauraslammen vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Leena Risku.

Ylöjärvellä esiintyy paljon ilkivaltaa ja esimerkiksi kaupoista on oltu yhteydessä kouluihin lasten tekemien näpistelyjen takia.

– Toivomme, että tämä (luento) vaikuttaa lapsiin jollain tavoin ja että vanhemmat ovat tietoisia, että lapsille on puhuttu näistä asioista ja että he saisivat ajatuksia siitä, mistä on ehkä hyvä puhua oman lapsen kanssa.

Kauraslammen kolmessa toimipisteessä (Asuntila, Veittijärvi ja Kauraslampi) on yhteensä noin tuhat oppilasta. Luennoillaan poliisi tavoitti siis suuren joukon alueen lapsia ja nuoria.

”Kukaan ei tiedä mitä aineet sisältävät”

Vanhempi konstaapeli Juho Mattila Nokian poliisista luennoi tiistaina aamuyhdeksältä Asuntilan ja Veittijärven alakoulujen oppilaille, jotka kokoontuivat Veittijärven koulun liikuntasaliin. Aiheina olivat muun muassa näpistykset, vahingonteot kuten toisten polkupyörien rikkominen ja rakennusten sotkeminen esimerkiksi kananmunia heittämällä sekä päihteiden käyttö ja välittäminen.

Mattila korosti sitä, että alle 15-vuotiaita koskee vahingonkorvausvastuu.

– Kaikenlaisten päihteiden, alkoholin, tupakan, nuuskan, huumausaineiden, lääkkeiden välittäminen, vastaanottaminen ja myyminen on täysin kiellettyä kaikilta. Ongelma on se, että kukaan ei tiedä mitä aineet sisältävät. Jos löydätte maasta jotain aineita, heittäkää ne roskiin tai viekää aikuiselle, hän opasti oppilaita.

Moni alakoululaisista nosti kätensä ylös, kun Mattila kysyi miten moni heistä on löytänyt neuloja maasta.

Konstaapeli puhui myös fyysisestä ja henkisestä kiusaamisesta sekä niiden seurauksista uhreille ja tekijöille.

– Kaikille pitää antaa normaali oppimisrauha koulussa ja vapaa-ajalla. Ei kiusata, eikö niin, hän sanoi.

Tärkeää asiaa tuli myös liikenneturvallisuudesta, heijastimien ja polkupyörän valojen käytöstä.

Somea yli 13-vuotiaille

Mattila puhui lapsille myös sosiaalisen median käytöstä ja sen alaikärajasta, joka useimmissa somepalveluissa on 13 vuotta.

– Syy ikärajaan on se, että somessa on järkyttävää materiaalia, sellaista jota lapsi ei vielä ymmärrä.

Mattila korosti myös sitä, että somessa saattaa tulla vastaan henkilö, joka ei ole se, joka väittää olevansa.

– Kannattaa myös miettiä, kun someen laittaa jotain, että sanoisiko sen suoraan kaverille. Kerran kun sen sinne laittaa, niin sitä ei saa pois.

4d-luokan oppilaille poliisin luennon sisältö oli tuttua asiaa, sillä niitä on käsitelty luokassa.

– Ei kannata tehdä vahinkoa toisille. Siitä tulee itsellekin vaan paha mieli, eikä se tuo kenellekään mitään hyvää, totesi 4d-luokan oppilas Taika Lampén poliisin luennon jälkeen.

Porttihuume kannabis

Myöhemmin aamupäivällä Mattila puhui Teamsin välityksellä Moision toimipisteen 5–9-luokkalaisille. Tämän luennon painopiste oli hieman erilainen. Hän kertoi nuorille erityisesti huumeiden ja lääkkeiden käytön vaaroista ja varoitti nuoria erityisesti kannabiksen käytöstä.

– Huumeiden ja lääkkeiden ongelma on välitön riippuvuus. Kannabiksen käytössä on merkittävä psykoosin riski, etenkin nuorilla. Valitettavan monta tapausta on, jossa nuori on saanut kannabispsykoosin ja tehnyt itsemurhan sen jälkeen tai syyllistynyt vakavaan rikokseen. Jos joku ei vielä usko, että kannabis on porttihuume, niin se on sitä.

Mattila kertoi myös huumeiden hankkimiseen ja välittämiseen liittyvistä vaaroista sekä näihin liittyvistä rangaistuksista.

Myös liikenneturvallisuus ja häiriökäyttäytyminen olivat puheenaiheina. Piittaamattomuus ja rattijuopumus liikenteessä ovat Mattilan mukaan ongelmia nuorten keskuudessa myös Ylöjärvellä.

– Useimmat tehtävät mitä Ylöjärvelläkin on liittyvät häiriökäytökseen, esimerkiksi metelöintiä, asiatonta oleskelua ja käytöstä, joka aiheuttaa häiriötä muille. Esimerkiksi kaikenlainen juopottelu Räikän rannassa on häiriökäytöstä, ja siihen poliisi tulee puuttumaan myös jatkossa.

Hän muistutti nuoria myös siitä, että jos jää töppäilystä kiinni, se kannattaa tunnustaa reilusti ja tähdensi, että yksi poliisin tehtävistä on suojella lapsia ja nuoria niiltä, jotka eivät noudata lakia.

Molemmilla kouluilla oppilailla oli reilusti aikaa esittää poliisille kysymyksiä ja niitä olikin runsaasti laidasta laitaan konstaapelin lemmikkieläinmieltymyksistä suosikkiolueen ja polkupyörällä keulimisen rangaistavuudesta mopoautojen ikkunoiden tummentamiseen.

