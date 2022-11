Ylöjärven kaupunginvaltuusto kokoontuu tänään maanantaina kaupungintalon valtuustosaliin käsittelemään ensi vuoden talousarviota.

Kaupunginhallitus on tehnyt talousarvioehdotuksensa kaupunginvaltuustolle. Tilikauden ylijäämääksi on arvioitu 2,3 miljooaa euroa. Investointeihin on talousarvioesityksessä osoitettu 24,8 miljoonaa euroa.

Talousarvio sisältää 30 uutta vakanssia, joista 16 kohdistuu varhaiskasvatukseen. Neljä vakanssia menee peruskoulutukseen neljä ja viisi vakanssia osoitetaan vapaa-aikapalveluihin.

Talousarvioesityksen mukaan kunnallistekniikkaa on tarkoitus rakentaa ensi vuonna laajasti ja isot kouluhankkeet jatkuvat. Siltatien koulussa käynnistyy lukuvuosi elokuussa ja Vuorentaustan yläkoulun peruskorjaus ja laajennus käynnistyvät. Harrastus- ja virkistyspaikkoja rakennetaan lähivuosina edelleen runsaasti. Liikunnan harrastamisen mahdollisuudet paranevat muun muassa Siltatien koulun urheilukentän rakentamisen myötä.

Talousarvioesitys sisältää varauksen hankkeiden välirahoittamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että ylöjärveläisellä yhdistyksellä on mahdollista jatkossa hakea kaupungilta välirahoitusta julkisen viranomaisen rahoittaman hankkeen toteuttamisen tueksi.

Kaupunginhallituksen kokouksessa 30. lokakuuta talousarvioesitykseen tehtiin viisi muutosehdotusta, joista jokainen kuitenkin kaatui äänestyksen jälkeen. Valtuuston kokouksessa on niin ikään odotettavissa joitakin muutosesityksiä kaupunginhallituksen pohjaesitykseen.

Kaupungivaltuusto päättää maanantaina myös veroprosenteista. Kaupunginhallituksen esityksessä kunnallisveroprosentti on ensi vuonna 7,86. Kunnallisveroprosenttia leikataan hyvinvointialueuudistukseen liittyen 12,64 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöveroihin ei ole luvassa muutoksia vaan yleinen kiinteistöveroprosentti on ensi vuonna 0,93.

Valtuusto päättää myös Maankäytön ja palvelujen suunnittelu- ja toteutusohjelmasta (Mapsto) vuosille 2023–2027.

Kaupunginvaltuuston esityslistalla on lisäksi Leijapuiston alueen asemakaavan muutoksen hyväksyminen. S-marketin laajennus Prismaksi edellyttää tätä kaavamuutosta.

Lisäksi valtuuston päätettäväksi tuodaan peräti 11 valtuustoaloitetta. Listalla on muun muassa aloite viljelypalsta-alueesta Ylöjärvellä sekä aloite edullisesta saunalipusta uimahalliin.

VOIT SEURATA SUORAA LÄHETYSTÄ VALTUUSTON TALOUSARVIOKOKOUKSESTA. LINKKI LÄHETYKSEEN PÄIVITETÄÄN TÄLLE SIVULLE ENNEN KOKOUKSEN ALKUA.