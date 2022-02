Teivossa järjestetään koko perheen laskiaisrieha maanantaina 28. klo 16 alkaen. Laskiaisriehaa vietetään ulkotiloissa ja luvassa on niin ajamista ja ratsastusta Teivon ravikoulu poneilla, keppihevoskisaa ja makkaranpaistoa nuotiolla. Mukaan tapahtumaan kannattaa ottaa myös omat pulkat ja liukurit, sillä lumitilanteen salliessa luvassa on myös mäenlaskua. Lisäksi paikalla on suomenhevonen, jonka vetämiin kärryihin mahtuu kerrallaan koko perhe. Laskiaisriehaan osallistuvat pääsevät myös mukaan Teivon Tallinmäen tallikierroksille, jossa tutustutaan tallialueen elämään. Raviradalla mittelöidään puolestaan hiihtorastastuskisassa, joka toteutetaan sään salliessa.

Laskaistapahtuma on maksullinen, ja yhdellä 7 euron lipulla koko perhe pääsee sisään ja osallistumaan kaikkiin aktiviteetteihin. Teivon kahvio on tapahtuman aikana auki ja tarjolla on mm. laskiaispullaa ja kaakaota.

Laskiaistapahtuman jatkoksi järjestetään vielä ponien oma ravilähtö sekä Magic Monday -ravit klo 18 alkaen.