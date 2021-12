Ylöjärven Uutiset on satsannut pian kolmen vuoden ajan erityisesti siihen, että paikallislehti on ylöjärveläisten elämässä mukana muutenkin kuin kotiin kannettuna lehtenä tai kiinnostavana digisisältönä. Ylöjärven Uutiset on jalkautunut usean kerran vuodessa puutarhakaupunkilaisten pariin erilaisissa tapahtumissa. Lisäksi paikallislehti on itse järjestänyt tapahtumia ja tilaisuuksia. Lehti haluaa olla lähellä lukijoitaan.

Ylöjärven Uutisten tapahtumakoordinoinnista on vastannut Hanna-Mari Kujala. Hän onkin jo monelle tuttu näky Ylöjärvellä. Kujala on tyytyväinen siihen, miten paikallislehti on pystynyt näyttäytymään myös koronapandemian keskellä, jolloin kaikki asiat on pitänyt miettiä tarkasti uudelleen.

– Tämäkin vuosi on ollut koronan takia erilainen kuin ajateltiin. Kaikkea suunniteltua emme ole pystyneet toteuttamaan, mutta päällimmäisenä on hyvät fiilikset kohtaamisista ja siitä, että olemme kuitenkin voineet jalkautua, Kujala sanoo.

Tämän vuoden tapahtumista hän nostaa esiin muun muassa peräkonttikirppiksen ja Kurun markkinat.

– Pääsimme ulos ja esimerkiksi juuri nämä ulkotapahtumat koetaan tärkeiksi. Tänä vuonna olemme lisäksi tavanneet ihmisiä hieman tavallista pienemmissä piireissä. Onneksi olemme pandemiasta huolimatta päässeet vuorovaikutukseen ihmisten kanssa, Kujala toteaa.

Toimintaa rajoitusten keskellä

Vuoden 2020 keväällä alkanut koronapandemia on leimannut tapahtumien tekemistä ja niihin osallistumista.

– Tämä aika on vaatinut paljon ennakkotyötä ja epävarmuuden sietämistä. Aluksi ajattelimme, että valmistelutyöt ovat menneet hukkaan, mutta onneksi se oli väärä tulkinta. Olemme huomanneet, että meillä on kaikki valmiina, kun pitää toimia. Oikeastaan vain päivämäärät ovat siirtyneet, Kujala kertoo.

Tänä vuonna ensimmäinen isompi tapahtumaponnistus voitiin toteuttaa vasta toukokuussa, kun paikallislehti järjesti kuntavaalien vaalipaneelin.

– Siitä jäi päällimmäisenä mieleen Ylöjärven paikallispolitiikassa vallitseva yhteisöllisyys. Asioita tehdään yli puoluerajojen ja tietoa tarjotaan kaikille. Vaalipaneelissa oli hyvä henki ja oli hienoa, että saimme osoitettua sen suorassa lähetyksessä.

Heinäkuussa oli yksi vuoden kohokohdista, kun Ylöjärven Uutiset jalkautui tuttuun tapaan Kurun markkinoille.

– Kurussa tapaamme vuosittain ihmisiä vauvasta vaariin ja käymme ihania keskusteluja lehden tilaajien ja kaikkien muidenkin kanssa. Ihmiset ovat oppineet, että Ylöjärven Uutiset on joka vuosi samalla paikalla, jossa meidät on mahdollisuus tavata kasvotusten, tapahtumakoordinaattori kertaa.

Elokuun lopussa YU pääsi toteuttamaan yhdessä Ylöjärven Keilahallin ja Pienoisgolfin kanssa jo perinteeksi muodostuneen peräkonttikirppiksen, jonka myyntipaikat varataan aina hetkessä. Kujala sanoo, että peräkonttikirppis on haluttu pitää sopivan pienenä tapahtumana.

– Peräkonttikirppis koskettaa kaikenikäisiä ja tapahtumapaikka on tullut jo kaikille tutuksi. On hyvä, että meillä on tapahtumia, jotka toistuvat vuodesta toiseen. Ja tätäkin tapahtumaa höystämme aina uusilla esityksillä ja tempauksilla, joten jatkossakin kannattaa tulla katsomaan, mitä olemme keksineet, Kujala vinkkaa.

Ajatusten vaihtoa ja joulutunnelmaa

Lokakuun puolivälissä nähtiin uusi aluevaltaus, kun Ylöjärven Uutiset striimasi kaupungin johtotrion keskustelutilaisuuden suorana lähetyksenä. Tilaisuuden juontanut Hanna-Mari Kujala ihastelee sitä, että kaupungissa on haluttu kehittää uudenlaisia avauksia kaupunkilaisten suuntaan.

– Tällaisia kannattaa kokeilla ja mennä välillä niin sanotusti syvään päähän. Tällä tavoin kaupungin toiminta tulee kaupunkilaisille lähestyttävämmäksi ja paikallislehti on tärkeä väylä näiden asioiden esiin tuomiseksi. On hienoa, että päättäjien kasvot tulevat tutuiksi. Tässäkin kaupunkilaiset olivat osallisina, kun ihmiset saivat lähettää kysymyksiä johtajille.

Marraskuussa vietettiin perinteisesti Antin päivän juhlia, joissa jaetaan paikallislehden Antti-patsas ja juhlitaan vuoden saavutuksia.

– Näen erityisen tärkeänä, että Ylöjärven ja paikallislehden eteen töitä tehneille annetaan tunnustusta. Lisäksi tässä tilaisuudessa voimme pysähtyä yhteistyökumppaneiden kanssa vaihtamaan kuulumiset juhlavassa mutta rennossa ilmapiirissä, Kujala sanoo.

Vuoden tapahtumat Ylöjärven Uutisten osalta päätti Ylöjärven joulunavaus, joka päästiin vielä järjestämään ennen pandemiatilanteen heikentymistä.

– Oli tosi tärkeää, että tämä voitiin järjestää. Kaikesta näki, että ihmiset ovat kaivanneet tällaisia lapsiperheiden tapahtumia, johon tullaan isolla porukalla läheisten kanssa. Ihmiset olivat hyväntuulisia, ja aina kun kyseessä on joulu niin minäkin innostun, Toki minä innostun lähes kaikesta, Hanna-Mari Kujala nauraa.

Mukana monessa myös ensi vuonna

Ylöjärven Uutiset tullaan tietenkin näkemään myös alkavana vuonna tapahtumissa. Korona ehkä häiritsee toimintaa vielä keväälläkin, mutta paikallislehti tekee mitä voi ja tulee, mihin saa tulla. Ohjelmassa olisi ainakin Ylöjärven Ilveksen otteluisännyys, Nuoria Somettaa -tapahtuma, parit markkinat, peräkonttikirppis ja monta muuta hienoa hetkeä.

Yksi odotetuimmista hetkistä on toukokuun alun Ylöjärven Uutisten lukijamatka Bratislavaan ja Wieniin. Hanna-Mari Kujala toivoo, että pandemiatilanne helpottaa ja matka voidaan järjestää. Asia ratkennee tammikuun aikana ja tarvittaessa matka siirretään ensi syksylle. Lukijamatkat ovat niin hyvin suunniteltuja, että viidessä päivässä näkee saman kuin moni kahden viikon reissullaan.

– Meillä on siellä suomalainen paikallisopas, joka kertoo todella paljon maan historiasta ja paikallisesta elämästä. Kuulemme ja saamme kokea paljon sellaista, joka ei ihan jokaisella reissulla toteudu. Lisäksi matkalla on aina superhauskaa porukkaa. Ja meidän reissullamme on myös sopivasti omaa aikaa. Ennen kaikkea pidämme huolta ihan jokaisesta, joten meidän kanssamme on turvallista matkata, Kujala sanoo ja rohkaisee ihmisiä lähtemään mukaan.

Keväällä Ylöjärven Uutisten, Ylöjärven kaupungin ja Ylöjärven lukion vakaana tavoitteena on vihdoin järjestää kolmas Nuoria Somettaa -tapahtuma. Sitä on siirretty jo kahdesti. Tapahtumapäivää on suunniteltu huhtikuulle ja lisätietoa tapahtumasta tulee viimeistään maaliskuussa.

– Tammikuussa kohtaamme opiskelijaryhmät, luomme askelmerkit ja lukitsemme esiintyjät. Luvassa on tietenkin mahtava Nuoria Somettaa -tapahtuma, jossa paikkakunnan yläkoululaiset, lukiolaiset ja toisen asteen opiskelijat saavat upean keikkakokemuksen, Kujala hehkuttaa.

Tapahtuman tekeminen on iso projekti, jossa lukion yrittäjälinjan opiskelijat saavat ymmärryksen tapahtuman järjestämisestä. Prosessista hyötyy myös paikallislehti, joka saa ajankohtaista tietoa nuorilta siitä, mikä heitä kiinnostaa lehdessä ja paikallisuudessa.

Yhteistyöllä paljon aikaiseksi

Hanna-Mari Kujala on siis kolmen vuoden ajan tehnyt Ylöjärven Uutisille tapahtumia tai osallistunut tapahtumiin paikallislehden edustajana. Hän kertoo nauttineensa joka hetkestä.

– Ylöjärvi on sopivan kokoinen kaupunki, jonka mahtavat asukkaat tulevat paikalle ja osallistuvat, kun tapahtumia järjestetään. Itse tykkään kovasti kohtaamisista ja rohkaisen kaikkia vuorovaikutukseen. On myös aina ihanaa saada palautetta, koska palautteiden avulla mietimme, mitä meidän kannattaa tehdä. On myös tärkeä tietää, mitä lehdestä paikkakunnalla ajatellaan.

Tapahtumat ovat auttaneet paikallislehteä tulemaan tunnetuksi. Lisäksi tapahtumien avulla Ylöjärven Uutisten yhteistyö monen yrityksen ja organisaation kanssa on tiivistynyt.

– Yhteistyö on aina helpompaa, kun tunnemme toisemme, opimme luottamaan toisiimme ja arvostamaan toisiamme. Yhdessä tekemällä voimme kehittää hyviä toimintamalleja ja saamme aikaiseksi vuosittain toistuvia tapahtumia, Kujala sanoo.

Hän toteaa olevansa ajattelija, jonka rima on aina korkealla.

– Haluan joka kerta tehdä asiat entistä paremmin ja arvioimme jokaisen tapahtuman onnistumisen jälkikäteen. Tietenkin pitää muistaa rajalliset resurssit. Emme voi tehdä ihan mitä tahansa, mutta todella paljon kuitenkin. Arvostamme jokaista hetkeä, kun saamme jalkautua ihmisten pariin, tapahtumakoordinaattori päättää.