Parkkuun Leijonat järjestää tossulätkäturnauksen Kurun yhtenäiskoulun piha-areenalla perjantaina 2.7. klo 14–21

Nuorten turnaus on klo 14–17 ja aikuisten turnaus klo 18–21. Lisäksi paikalla järjestetään jauhesammutinten maksuton tarkastus klo 16–18.30 sekä harrasteajoneuvojen kokoontuminen klo 18–20. Paikalla on myös puffetti. Talkoisiin voi ilmoittautua numeroon 0400 337 552. Koko perheen tapahtumaan on vapaa pääsy.

Ylöjärven museolla järjestetään puolestaan toiminnallinen kesäpäivä sunnuntaina 4.7. klo 11–16

Toiminnallista kesäpäivä polkaistaan käyntiin klo 11 suositun lastenmusiikkiyhtye Orffien esityksellä. Tapahtumassa voi myös aloittaa oman pirtanauhan valmistus käsityöpajaohjaaja Pauliina Koskisen opastuksella. Tätä työtä voi sitten jatkaa kotona, koska tarvittavat välineet saa itselleen museolta. Työpaja käynnistyy heti Orffien keikan jälkeen.

Klo 12 alkaen museolla voi tutustua myös langanvalmistukseen perinteisillä työvälineillä kehruunäytöksessä. Ylöjärven museon avaamisesta tulee kuluneeksi 50 vuotta ja tänä kesänä juhlitaan museon merkkivuotta.