Ylöjärven kaupunki tiedotti viime viikolla, että se aloittaaa yli 80-vuotiaiden koronarokotukset tiistaina 26.1. Rokotteissa on kuitenkin ilmennyt toimitusvaikeuksia, minkä vuoksi rokotukset jäävät kolmen viikon tauolle heti tämän viikon jälkeen.

Yli kahdeksankymppisistä koronarokotteen saavat Ylöjärvellä nyt vain he, jotka ehtivät varata rokotusajan tälle viikolle eli viikolle 4. Tämän jälkeen koronarokotukset joutuvat tauolle rokotteen saatavuusongelmien vuoksi.

Ylöjärven kaupungin mukaan seuraavat rokotusajat ovat varattavissa viikolle 8.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri kertoi aiemmin, että se on on saanut tällä viikolla ennakoitua vähemmän Pfizerin-Biontechin koronarokotetta. Toimituserien pienentyminen johtuu Pfizerin Euroopan tehtaan toimitusvaikeuksista. Rokotemäärän vähäisyyden vuoksi kuntien aloittamat ikäryhmään perustuvat rokotukset on hetkellisesti keskeytettävä.

