Anonyymissä kyselyssä voit kertoa omista tai lapsesi kiusaamiskokemuksista Ylöjärvellä.

Suomalaisia on kuohuttanut viime viikolla tapahtunut väkivallanteko, jossa kuudesluokkalainen pahoinpideltiin tajuttomaksi oman koulunsa välitunnilla Vantaalla. Pahoinpitely myös kuvattiin somepalvelu Snapchattiin.

Tämän jälkeen koululaisten keskuudessa tapahtuva kiusaaminen ja väkivalta on noussut jälleen puheenaiheeksi, ja kouluja on vaadittu ryhtymään toimenpiteisiin.

Mutta millainen tilanne Ylöjärvellä on? Alla olevassa kyselyssä voit kertoa nimettömästi omista tai lapsesi kiusaamis – ja väkivaltakokemuksista koulussa tai vapaa-ajalla.

Voit kertoa kommentissasi, miten kiusaaminen tai väkivalta on näkynyt (onko tekoja esim. kuvattu someen?) ja miten se on lapseen vaikuttanut. Voit lisäksi kertoa, missä koulussa tätä on tapahtunut ja miten tekoja on käsitelty koulun, kodin ja viranomaisten toimesta.

Kyselyn vastaukset näkyvät vain Ylöjärven Uutisten toimitukselle, mutta niitä voidaan käyttää osana koulukiusaamiseen liittyvää juttua. Halutessasi voit jättää yhteystietosi, mikäli toivot toimituksen yhteydenottoa.