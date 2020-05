Ylöjärven kaupunki tiedotti perjantaina, että Rinteen vuoropäiväkodissa on varmistettu koronatartunta. Altistuneiden määrän kerrotaan olevan pieni.

Kaupungin mukaan kaikki päiväkodissa altistuneet on tavoitettu ja asetettu karanteeniin.

Aamulehden haastattelussa kaupungin ylilääkäri Teija Lahti ei kommentoinut, onko tartunta ollut päiväkodissa lapsella vai aikuisella. Hänen mukaansa tartunan aiheuttaja on kuitenkin ollut päiväkodissa kontaktissa muiden kanssa lievästi oireisena.

Toiminta päiväkodissa jatkuu normaalisti.

Tartuntoja nyt 16

Maanantaiaamuun mennessä Ylöjärvellä on varmistettu yhteensä 16 koronatartuntaa. Niistä viisi todettiin viime viikon aikana. Ylöjärvellä on Pirkanmaan kunnista nyt toiseksi eniten koronatartuntoja.

Ylöjärven naapurikunnista Nokialla on todettu yhteensä 11 koronatartuntaa, Hämeenkyrössä ei vielä yhtään. Muista pirkanmaalaiskunnista Lempäälässä tartuntoja on varmistettu 6, Orivedellä 9, Pirkkalassa 11, Kangasalla 13, Valkeakoskella 14 ja Sastamalassa 15. Tampereella tautitapauksia on todettu yhteensä 134.

Koko Pirkanmaalla varmistettuja tartuntoja on nyt yhteensä 250.

Tiedot päivittyvät karttasovellukseen

Koronatartuntojen määrä selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen karttasovelluksesta, johon on koottu kuntakohtaiset tiedot laboratoriovarmistetuista COVID-19-tapauksista Suomessa. Sovelluksessa esitetään varmistetut tapaukset Suomessa sekä niiden ilmaantuvuus, eli tapausten määrä 100 000:ta asukasta kohden.

THL:n karttapalvelusta löytyy tietoa tautitapauksista ikäryhmittäin, tapausten sukupuolijakauma sekä taulukkona tautitapaukset niissä kunnissa, joissa on todettu enemmän kuin neljä COVID-19-tapausta. Jos kunnassa on 0–4 tapausta, tautitapaustietoja ei henkilötietojen yksityisyyden turvaamiseksi ilmoiteta.

Karttasovelluksen tiedot perustuvat tartuntatautirekisterin tietoihin. Näytteenottopäivästä kuluu noin 2–4 päivää ennen kuin näyte on analysoitu, kirjattu ja tieto on päivittynyt tartuntatautirekisteriin.

Lue myös: Mutalasta kotoisin oleva Sanni, 27, sairastui koronaan – Ensin olo oli nuhainen, mutta sitten lähtivätkin maku- ja hajuaisti