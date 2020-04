Toiveissa kesäjuhlia, pelkona yritysruumiita

Koronavirus sekoitti koko maailman elinkeinoelämän. Tältä hässäkältä ei siis säästynyt myöskään Pirkanmaa. Yrittäjät ymmärtävät täysin, miksi asetetut rajoitukset on ollut pakko asettaa. Ymmärrys ei kuitenkaan poista suurta huolta siitä, miten yrittäjän oman ja tuhansien muiden ihmisten toimeentulon käy.

Tampereen kauppakamari on elinkeinoelämän edunvalvojana seurannut läheltä yritysten tilanteen rajua muutosta viime viikkoina. Viesti on selvä: yritykset ovat pulassa.

Tampereen kauppakamarin kyselyn mukaan lähes 96 prosenttia yrityksistä arvioi koronaviruksen vaikuttaneen yrityksen toimintaan. Yli 90 prosenttia yrityksistä arvioi, että vaikutukset liikevaihtoon ovat lähiviikkoina negatiivisia. Lomautuksia tai irtisanomisia odottaa 60 prosenttia yrityksistä ja konkurssiriski on noussut lähes 40 prosentissa yrityksistä.

– Osa toimialoista on suljettu, joten markkinatalous ei toimi. Asetetut rajoitukset näkyvät etenkin ravintola- ja matkailualalla sekä palveluissa, johtaja Peer Haataja Tampereen kauppakamarista toteaa.

Vielä toistaiseksi muun muassa elintarvikekauppa, paperiteollisuus ja kemianteollisuus toimivat hyvin.

– Pirkanmaan näkökulmasta konepaja- ja teknologiateollisuus ovat ratkaisevia. Niitä voi haavoittaa esimerkiksi se, että komponenttien toimituksiin Euroopan kriisialueilta tulee ongelmia. Samoin logistiikka on nyt haavoittuvainen, kun se on valjastettu koronakriisin ratkaisemiseen, ylöjärveläinen Haataja selvittää.

Teknologiateollisuuden vienti on Pirkanmaan talouden suurin moottori. Mikäli tämä moottori alkaa yskiä, se näkyy heti ja lujaa työllisyyden heikkenemisenä.

Tarvitaan nopeita toimia

Tampereen kauppakamari on saanut paljon yhteydenottoja yrityksiltä. Kauppakamarilla on joitakin hyviä työkaluja, joilla se voi yrityksiä auttaa.

– Meillä on hyvä valiokuntajärjestelmä, joka näyttää vahvuutensa tässä tilanteessa. Siellä on isoja yritysjohtajien verkostoja, joista saamme nopeasti tietoa. Tämän ansiosta meillä on hyvä ajankohtainen tilannenäkemys, Haataja kertoo.

Kauppakamari siis kokoaa verkostoja jakamaan tietoa. Yritykset oppivat toinen toisiltaan. Tätä tietoa käytetään myös, kun kauppakamari vaikuttaa poliittisiin päättäjiin.

Tällä hetkellä yritykset toivovat ennen kaikkea suoria ja nopeita maksuihin kohdistuvia helpotuksia. Näitä maksuja ovat muun muassa alv-maksut ja eläkemaksut. Isoja helpotuksia tarvitaan, koska yritysten ovet ovat menneet kiinni mutta kulut jatkavat juoksemistaan.

– Jos nyt ei esimeriksi tarvitsisi suorittaa alv-maksuja, sillä olisi välitön jokaiseen kauppaan liittyvä vaikutus. Toki pitää olla perusteet, miten ja mihin rahaa jaetaan, mutta näitä asioita voisi setviä jälkikäteen, Haataja sanoo.

On puhuttu jopa alkuvuoden alv-maksujen palauttamisesta yrityksille.

– Nyt tarvitaan tällaisia poikkeuksellisia ja nopeita keinoja, Haataja linjaa.

Aika ratkaisee paljon

Kriittisin asia elinkeinoelämän toipumisen kannalta on koronapandemian ja sen vuoksi asetettujen rajoitusten kesto.

– Jos kesä jää niin sanotusti kokonaan väliin niin esimerkiksi matkailu- ja ravitsemusalalla tulee hirveä määrä yritysruumiita, Haataja sanoo.

Jos taas maailma aukeaisi kesäksi ja Suomessa vietettäisiin taas kesäjuhlia niin tilanteesta voitaisiin päästä ulos hieman valoisimmissa merkeissä.

– Veikkaisin, että suomalaiset suuntaisivat nyt myös matkansa kotimaahan, Haataja pohtii.

Jos taas pandemia kestää ja myös teollisuus alkaa kärsiä yhä enemmän, luvassa on hurjia negatiivisia vaikutuksia koko kansantaloudelle.