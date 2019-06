Jere Haavisto pääsi ajamaan ensimmäistä kertaa motocrossin MM-osakilpailussa

Ylöjärveläinen Jere Haavisto ajoi uransa ensimmäisen motocrossin MM-osakilpailun, kun sarja vieraili Venäjällä viime viikonloppuna.

Italialaisen i-Fly JK Yamaha -tiimiä edustava kuljettaja kärsi pyöränsä teknisistä ongelmista, mutta piti kokemusta tärkeänä.

EMX250-luokan Euroopan mestaruussarjassa alkukauden kilpaillut 20-vuotias Haavisto teki tiiminsä kanssa päätöksen kilpailla MX2-luokan maailmanmestaruussarjan osakilpailussa Venäjällä EM-osakilpailun sijaan. Haavisto oli kaikilla ajojaksoilla nopeutensa puolesta joukon häntäpäässä, mutta se ei ollut yllätys kovassa sarjassa. Tärkeintä oli päästä avaamaan MM-ura.

Haavisto oli lauantaisessa karsintaerässä 27:s, kun maaliin ajoi 28 kuljettajaa. Sunnuntaina kummatkin erät jäivät Haavistolta kesken hänen pyöränsä moottorin sammuttua yllättäen puolituntisten erien puolivälin paikkeilla.

– Ensimmäisessä erässä pyörä sammui aivan hyppyrin nokalle ja olin kaatua, mutta onneksi pysyin juuri ja juuri pystyssä. Luulimme löytäneemme vian erätauolla, minkä takia emme esimerkiksi vaihtaneet konetta. Varapyörää meillä ei ollut poikkeuksellisesti Venäjällä edes mukana rahdin kalleuden takia, Haavisto kuvaili.

– Vika ei sitten ollutkaan poissa, koska pyörä sammui samalla tavalla toisessa erässä, hän jatkoi.

Haavisto jätti MM-osakilpailun takia ajamatta sunnuntaisen MX2-luokan Suomen mestaruussarjan toisen osakilpailun Karkkilassa. Haavisto oli SM-avauksen jälkeen pisteissä toisena. EM-sarjassa on nyt takana neljä osakilpailua Venäjän jälkeen. Kolmeen niistä osallistunut Haavisto on taulukossa sijalla 31.

– SM-sarjassa voin vielä kiriä muita kiinni jäljellä olevissa neljässä osakisassa, mutta EM-sarjassa menestysmahdollisuuteni ovat koko sarjan osalta menneet. Siksi ajoin nyt MM:ssä, ja jatkan sarjassa myös seuraavina kahtena viikonloppuna Latviassa ja Saksassa.

Haaviston viime kausi meni pilalle olkapäävamman takia, minkä seurauksena hän pääsi tänä vuonna ajoharjoittelun pariin varsin myöhään. Hän myös aloitti kilpailukautensa suoraan EM-osakilpailulla, vaikka parempi olisi ollut päästä ensin ajamaan muita kovia kansainvälisiä kilpailuja.

– Lauantainen ajoni Venäjällä oli huonoa. Vähän samaa menoa oli sunnuntaina erien alussa, kun ympärillä oli paljon muita kuskeja. Olin henkisesti lukossa, mutta ajoni parani loppua kohden selvästi. Tein kummassakin erässä parhaan kierrosaikana pyörän hajoamista edeltävillä kierroksilla.

– Minun pitää vain jatkaa kovaa ajoharjoittelua sekä kisojen kiertämistä. Nyt on kiireinen jakso, kun edessä on pari MM:ää ja SM-osakisa. Niiden jälkeen tarkoitukseni on mennä tiimin luokse Italiaan ja ajaa siellä kisoja.

Haaviston edellinen ehjä ja onnistunut kilpailukausi on olkapäävammaa edeltäneeltä vuodelta 2017. Tuolloin hän ajoharjoitteli kymmeniä tunteja ja ajoi useita kansainvälisiä kilpailuja ennen EM-kauden alku. Hän oli EMX250-luokan EM-loppupisteissä 12:s ja parhaimmillaan erässä sekä osakilpailusa viides.

– Osaan edelleen ajaa. Ei se ole mihinkään muuttunut. Jatkan vain positiivisuuden kautta työn tekemistä.