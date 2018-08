Röyhkiö ja Ollila pistejahtiin syksyn kisoihin

Nuori rallilahjakkuus Aleksi Röyhkiö ja kaiken kokenut rallisprintmestari Tarmo Ollila lähtevät jahtaamaan tärkeitä pisteitä kauden viimeisistä osakilpailuista.

18-vuotias Röyhkiö on viiden osakilpailun jälkeen rallin SM-sarjan SM3-luokassa seitsemäntenä. Röyhkiö ajaa ensimmäistä kauttaan SM-sarjassa. Tampereen Urheiluautoilijoita edustava nuorukainen on kerännyt toistaiseksi 31 pistettä. Kauden paras sijoitus on komeasti kolmas, kun ylöjärveläinen nousi palkintosijalle Kouvolan SM-rallissa. SM3-luokkaa johtaa ylivoimaisesi Espoo Motorsport Clubin Jaro Kinnunen, joka on saalistanut 106 pistettä. Röyhkiöllä on matkaa kuudenteen sijaan yhdeksän pistettä.

Rallin SM-sarjasta on ajamatta kaksi osakilpailua. Ensi viikonloppuna ajetaan Sastamalassa ja Huittisissa. Syyskuun lopussa on vuorossa Turun ja Salon osakilpailu.

Viime vuosina rallisprintin Suomi Cupin senioriluokkaa suvereenisti hallinnut Tarmo Ollila on poikkeuksellisessa tilanteessa, sillä hänellä on vielä rutkasti tekemistä mestaruuden puolustamisessa.

Nokian Urheiluautoilijoita edustava Ollila on neljän osakilpailun jälkeen luokassaan vasta neljäntenä. Ollila on kerännyt toistaiseksi 38 pistettä. Matkaa piikkipaikalle ei ole kuitenkaan kuin kuusi pistettä. Tasaisen luokan kärjessä on Leppävira Racing Teamin Timo Malava 44 pisteellä.

Rallisprintin SM-sarjaa on jäljellä kaksi osakilpailua. Syyskuun puolivälissä kaasutellaan Leppävirralla ja Lokakuun puolivälissä on vuorossa Laihian sprintti.