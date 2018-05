Rokkiravit starttaavat Teivon kesäkauden

Teivon ravikeskuksen kesäkausi pärähtää käyntiin Rokkiraveilla ensi perjantaina.

Kello 17 alkavaan tapahtumaan on kutsuttu mukaan jenkkiautoharrastajia ja kaikki hienot menopelit ovat tervetulleita näytille Teivoon. Autokatsomo muuttuu perjantaina autonäyttelyksi.

Katsomon parkki-alue varataan autoharrastajille. Näiden hevosvoimien kanssa paikalle saapuville tapahtuma on maksuton.

Ravit alkavat perjantainakin kello 18 ja illan aikana ajetaan yhdeksän lähtöä.

– Raviharrastajat saavat nauttia muun muassa mielenkiintoisesta ja urheilullisesti tasokkaasta suomenhevostammojen 3 100 metrin kisasta. Tasoitusajossa ovat mukana paikalliset tähdet Huimariina ja Pörnä-Tyttö, joita haastavat Vieskerin Virma ja Juliette Lax. Kisa alkaa nostattaa jo Kuninkuusravien tunnelmaa, Teivon ravikeskuksen johtaja Päivi Lehtonen hehkuttaa.

Tapahtuma- ja anniskeluteltalla esiintyy ravien aikana X Factor -ohjelmastakin tuttu Three Decades. Luvassa on siis stemmalaulantaa ja fiftarimusiikkia. Ravit päättyvät iltayhdeksältä, jonka jälkeen tapahtumateltassa aloittaa Flamin´ Star ja meno Elviksen malliin jatkuu.

– Teivossa ravataan tänä vuonna kaksi perjantai-iltaa. Ensi perjantai on ensimmäinen ja seuraava on 13. päivä heinäkuuta. Sinne olemme varanneet tanssimusiikkia soittavat yhtyeet ja testaamme, miten Teivon piha soveltuu perinteiseen paritanssiin. Elokuun ensimmäinen lauantai on myös Teivon ravipäivä ja silloin aletaan jo suunnata kohti Kriteriumia ja ravataan ensin Delete TammaKriterium, Päivi Lehtonen kertoo.

Tänä vuonna Teivo ei pidä taukoja, vaan raveja on kesäkuussa kolmet ja heinäkuussa neljät. Perinteiset Ylöjärvi-ravit ovat kalenterissa 19. päivä kesäkuuta ja EkaKerta-ravit 29. päivä toukokuuta.