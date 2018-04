Ylöjärveläinen Jutta Selin menestyi hienosti opiskelijoiden painonnoston ja voimanoston mestaruuskilpailuissa Tampereella.

Painonnostossa Tampereen Pyrintö edustava Selin tempasi 75 kiloa ja työnsi 92 kiloa. Yhteistulos oli 167 kiloa, jolla irtosi toinen sija. Kaikki tulokset olivat Selinin uusia ennätyksiä.

– Kilpailu meni hyvin. Kauden pääkisa on vasta elokuussa nuorten SM-kisoissa. Tempaukset olivat kaikki puhtaita. Ylöstyönnöissä ongelmana on tekniikkavirhe, jonka takia kaikki raudat eivät osu kohdalleen ja menevät hylsyyn. Mutta suunta on kuitenkin koko ajan ylöspäin, Selin kertoi.

Voimanostossa Ylöjärven Ryhtiä edustava Selin nosti kyykystä 112,5 kiloa, penkistä 67,5 kiloa ja maastavedossa 130 kiloa. Yhteistulos riitti tässäkin lajissa toiseen sijaan.

Alle 69-kiloisten supertotal-tuloksissa Selin oli kuitenkin paras 208,780 pisteellä. Toiseksi tuli Herttoniemen Strongia edustava Maarit Lehtoviita 173,233 pisteellä.

– Kyykky jäi hieman harmittamaan, kun viimeinen yritys 127,5 kiloa lähti kaatumaan taaksepäin, eikä siten tullut ylös asti. Penkki sujui omalla tasollaan, kun sitä ei ole nyt harjoitellut, kun selkä ei ole kestänyt penkkaamista. Maastaveto oli suhteellisen hyvä, kun olin ainoa nostaja, joka nosti ilman vyötä, Selin sanoi.