Ylöjärvi vei ykköspalkinnon yrittäjyyskaupunkikisassa

Kilpailussa kunnat ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistykset arvioivat yhdessä kunnan toiminnan yritysmyönteisyyttä ja kunnan elinvoimatekijöitä. Ylöjärvi oli vahva kaikilla kilpailun osa-alueilla ja on valtakunnallisesti noteerattu myös yrittäjyyskasvatuksen saralla. Lisäksi Ylöjärvi on viimeisen vuoden aikana kehittänyt useita hyviä käytäntöjä, jotka on mahdollista ottaa muissakin kunnissa käyttöön.