Luonnon lumoissa

Vesi on Pentti Peuran omin elementti. Maalauksiin meri taltioituu välillä herkkänä, välillä dramaattisena. Peuran maalauksia on esillä Leijan näyttelytilassa 30. joulukuuta saakka.

Pentti Peuran on helppo määritellä, mikä häntä inspiroi. Se on suomalainen luonto kaikkina vuodenaikoina.

– Suomessa jokainen vuodenaika on loputtoman kaunis. Esimerkiksi keväässä upeaa on lehdetön koivikko, kun maassa on vielä lumi. Koivikon violetti väri on valtavan kaunis. Taiteilijan näkökulmasta luonto aihepiirinä on loputon, Pentti Peura sanoo.

Raumalainen Peura maalaa kotiateljeessaan Vanhan Rauman tuntumassa. Usein hän lähtee liikkeelle luontoon napsimaan ideoita tuleviin kuviin. Yleensä Peura valokuvaa kiehtovia maisemia ja piirtää luonnoksia niistä.

Nyt Peura on tuonut maalauksiaan esille kirjasto Leijan näyttelytilaan. Edellinen näyttely Ylöjärvellä hänellä oli kaksi vuotta sitten. Ylöjärvi on tullut harrastajataiteilijalle tutuksi, koska hänen poikansa asuu täällä.

Näyttelyssä on mukana yksi talvimaisema Ylöjärveltä, mutta suuri osa kuvista on saanut alkunsa meren äärellä. Öinen meri liekehtii punaisen ja ruskean sävyissä, kun aurinko laskee rannattomassa horisontissa. Toisessa kuvassa aallot nousevat myrskyksi. Kolmannessa auringonvalo heijastuu vaahtopäässä dramaattisesti.

Maisemamaalaukset näyttävät tutuilta sen silmään, joka näki Peuran edellisenkin näyttelyn.

– Meri on lähellä sydäntäni – ja minkä ihminen käsialalleen voi! Peura nauraa.