Hoidata hampaasi kerralla hymykuntoon Ykköshampaassa

Ylöjärven keskustassa hyvien liikenneyhteyksien varrella sijaitseva Ykköshammas on yksityinen täyden palvelun hammaslääkäri, jossa hoidetaan niin pelkopotilaiden, työterveysasiakkaiden kuin yrittäjienkin hampaat ammattitaidolla ja yksilöivällä palveluasenteella. Nyt tarjolla myös kattavat suuhygienistipalvelut.

Hyvinvoiva suu on terveyden perusta sillä hampaiston haitalliset bakteerit kulkeutuvat harmillisen helposti muualle limistöön. Hampaiden säännöllinen hoidattaminen tutulla, mukavalla hammaslääkärillä on meille jokaiselle tärkeä asia. Pelkopotilaille tai hengitysvaikeuksista kärsiville se on erityisen iso juttu.

”Hyvä hampaiden kotihoito on peruskivi. Sen tukena ovat säännölliset hammaslääkärikäynnit”, sanoo Ykköshampaan hammaslääkäri ja yrittäjä Jussi Parkkinen.

Ykköshammas Oy on ketjuihin kuulumaton yksityinen, täyden palvelun hammaslääkäriasema Ylöjärven keskustassa. ”Meillä asiakas pääsee hoidattamaan hampaansa tutulle hammaslääkärille, ja tavoitteenamme on hoitaa hampaat jopa kerralla kuntoon. Hoitoon pääsee tarvittaessa nopeasti”, Parkkinen kertoo leppoisaan tyyliinsä.

Pelkopotilaiden hoidosta erityiskiitosta

”Olemme erikoistuneet voimakkaasta hammashoitopelosta kärsivien potilaiden hoitoon, ja erityisesti siksi meille tullaan kauempaakin. Saan kiitosta siitä, että liikkeeni ovat vakaita ja rauhallisia ja kerron koko ajan, missä vaiheessa hoitoa mennään. Tarvittaessa pidämme myös lepotaukoja ja lisäämme puudutetta tai annamme rauhoittavan esilääkkeen. Meillä hoidot onnistuvat myös puoli-istuvassa tai istuvassa asennossa, mikä helpottaa potilaan nielemistä ja hengittämistä. Tavoitteenamme on, että hammashoitopelko helpottuisi, eikä esimerkiksi nukutushammashoitoon tarvitsisi turvautua.”

Ykköshampaassa on panostettu sekä monipuoliseen hoidon osaamiseen että moderniin kalustoon. ”Meillä saa samalla

käynnillä otettua koko leuan röntgenkuvan tai vaikkapa hammaslääkärin tekemänä puremalihashierontaa yönarskuttelijalle, jolle purentakisko ei sovi”, Parkkinen antaa muutamia esimerkkejä kattavista palveluista.

Työterveys- ja yrittäjän hammashoidon edut

Yksityispotilaiden lisäksi Ykköshammas on kasvattanut suosiotaan myös työterveyspalveluiden tarjoajana. ”Meillä ei laskuteta vuosimaksuja tai toimistokuluja, mikä on erityisesti pienyrittäjille merkittävä kulusäästö. Yritys saa yöterveyshammashoidon kautta tehdystä tavanomaisesta hammashoidosta verovähennystä. Työntekijälle tämä on veroton etu”, Parkkinen muistuttaa.

Ykköshampaaseen on helppo tulla kauempaakin. ”Sijaitsemme Vaasantien varressa Ylöjärvellä ja vastaanoton vieressä

on reilusti maksutonta parkkitilaa.” Parkkinen rohkaiseekin varaamaan aikaa vastaanotolle. ”Vaikka koronapandemian

vuoksi edellisestä hammaslääkärikäynnistä olisi kulunut paljon aikaa, ei kannata pelätä meille saapumista. Tarkastamme tilanteen ja suunnittelemme mahdolliset hoitotarpeet jokaiselle potilaalle parhaiten sopivaksi. Hoito voidaan aloittaa haluttaessa jo samalla käynnillä.”

Yksilöllinen, rauhallinen, osaava palvelu on hyvä kello, joka kuuluu kauas. Ykköshampaassa hymyillään sekä tavattaessa että pois lähdettäessä.

YKKÖSHAMMAS

Mikkolantie 1, 2. kerros, 33470 Ylöjärvi

ykkoshammas@kolumbus.fi

050 462 8895, arkisin 8-15 muinaaikona nettiajanvaraus

ykkoshammas.fi