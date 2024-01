Oletko nähnyt tätä miestä? Älä ota kontaktia, mutta soita poliisille

Poliisi etsii edelleen Tampereella maanantaina kadonnutta miestä, jota ei tule lähestyä. Poliisi on pyytänyt kadonneesta miehestä havaintoja keskiviikkoiltapäivästä 17. tammikuuta lähtien. Poliisi kertoo nyt saaneensa lukuisia vihjeitä, mutta havaintoja pyydetään edelleen ilmoittamaan numeroon 0295 445 341. Miehen epäillään olevan Tampereen tai Helsingin seudulla

Poliisi ohjeistaa, että mieheen ei tule ottaa mitään kontaktia, mikäli hänet havaitaan, vaan havaitsemisesta tulee ilmoittaa välittömästi poliisille numeroon 0295 445 341.

Mies on ruumiinrakenteeltaan hoikka ja 174 cm pitkä. Hän on kadonnut Tampereella maanantaina 15.1.2024. Henkilö voi olla vaaraksi itselleen tai muille. Poliisi on kiinnostunut kaikista havainnoista miehestä tämän katoamisen jälkeen.

Poliisi kertoo tiedottavansa heti, kun henkilö on tavoitettu.